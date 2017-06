Im französischen Lille wird dieses Wochenende die Leichtathletik zum Team-Sport. Elf Nationen kämpfen um den Titel "Team-Europameister". Für Deutschland sind acht Hessen am Start. Eine von ihnen will anschließend kürzer treten.

Gesa Felicitas Krause spielt mit dem pinken Quietsche-Entchen in der Hand, während sie über die vergangenen Wochen spricht. Ihre Beine stecken in eiskaltem Wasser, das in einem kleinen weißen Pool bei jeder Bewegung leise plätschert. Hinter ihr ragt eine Plastikpalme in die Luft, sodass die Umgebung etwas von einem Kinderbadeparadies hat. Die Läuferin befindet sich aber weit weg von Rutschen und Kindergeschrei. Sie ist in Frankreich, in Lille, bei der Team-Europameisterschaft. Hier wird sie für Deutschland in ihrer Spezialdisziplin antreten, dem 3.000-Meter-Hindernislauf.

Es ist Freitagmittag, und eben hat Krause ihre letzte Trainingseinheit gemacht. "Mir tut es immer gut, nach einer Laufeinheit noch mal die Beine zu kühlen", erklärt sie. Dabei wäre so ein bisschen Badespaß und faul auf dem Handtuch liegen sicher nicht schlecht, denn die letzten Monate waren anstrengend. "Es war alles ein bisschen viel gewesen in letzter Zeit. Seit März war ich keine zwei Wochen am Stück mehr zu Hause."

Krause: "Ich war seit März keine zwei Wochen zu Hause"

Weitere Informationen Die Team-EM im TV und Stream Das Erste überträgt die Team-EM am Samstag zwischen 16.05 Uhr und 16.35 Uhr sowie zwischen 19.35 Uhr und 19.55 Uhr. Am Sonntag gibt es ab 13 Uhr einen Livestream auf sportschau.de . Ende der weiteren Informationen

Krause lief gleich zu Beginn der Saison im Mai einen neuen deutschen Rekord (9:15,70 min). Das war bei einem Meeting in Doha (Katar). Es folgten Wettkämpfe auf weiteren Kontinenten, wie in China oder Amerika. Nachdem sie vor kurzem in Oslo dann während eines Rennens einfach ausgestiegen ist, fiel die Entscheidung, kürzer zu treten. "Ich wollte ausprobieren, ob ich das kann – viel reisen, um überall auf der Welt hochkarätige Läufe machen zu können. Aber mein Trainer und ich sind zu dem Entschluss gekommen, dass es besser ist, wenn ich bis zu den Deutschen Meisterschaften (Anm. d. Red.: 8./9.7. in Erfurt) keine Wettkämpfe mehr mache."

Gesa Felicitas Krause Bild © hr

Bei der Team-EM wird Krause aber starten – das sei Ehrensache. Außer der Frankfurterin nehmen noch sieben weitere gebürtige Hessen teil. Am Freitag machten die Sprinter den Anfang. Erstmals in der Geschichte der Team-EM gab es Vorläufe. Die gebürtige Kasslerin Pamela Dutkiewicz zog als Schnellste in 12,82 sek. souverän ins Finale ein. Diese Saison ist Dutkiewicz bereits 12,61 sek. gelaufen und ist damit bislang Europas Nummer eins. Ihr Sprintkollege Julian Reus aus Hanau konnte sich ebenfalls für das Finale qualifizieren.

Lisa Mayer reist verletzt ab

Für Lisa Mayer aus Langgöns bei Gießen ist die Team-EM dagegen schon zu Ende, bevor sie überhaupt richtig angefangen hat. Die 200m-Sprinterin ist zwar mit nach Lille angereist, konnte aber wegen Schmerzen im Hüftbeuger nicht starten. "Das ist so traurig. Ich werde schon früher nach Hause reisen, um mich so schnell wie möglich in medizinische Behandlung zu begeben. Ich will bis zu den den Deutschen Meisterschaften wieder fit sein."

Die deutsche Mannschaft ist bei der letzten Team-Europameisterschaft im russischen Cheboksary Zweiter geworden. 2015, in Braunschweig, konnten sie sogar siegen. Die hessischen Athleten werden um jeden Punkt für ihre Mannschaft kämpfen, damit Deutschland auch 2017 wieder auf dem Podium steht.

Was ist eine Team-EM?

Bei der Team-Europameisterschaft treten elf Nationen in vier verschiedenen Ligen gegeneinander an. Deutschland ist in der höchsten Liga, der Superliga. Bei der Team-EM 2017 machen mit: Deutschland, Frankreich, Polen, Großbritannien, Italien, Ukraine, Spanien, Weißrussland, Niederlande, die Tschechische Republik und Griechenland. Jedes Land stellt in jeder Leichtathletik-Disziplin seinen besten männlichen und weiblichen Athleten. Der Sieger bekommt elf Punkte, der letzte einen Punkt. Gewonnen hat die Nation, die zum Schluss die meisten Punkte hat.