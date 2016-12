EM-Gold, Olympia-Teilnahme, deutscher Rekord: Für Leichtathletin Gesa Felicitas Krause war 2016 ein Jahr voller Höhepunkte. Entsprechend positiv fällt das Fazit der gebürtigen Mittelhessin aus.

"Es war definitiv mein bestes Jahr der Karriere", sagte Krause jüngst im heimspiel! des hr-fernsehens. "Ich habe auf fast jeder Strecke, die ich gelaufen bin, eine Bestzeit gelaufen. Mit Platz 1 bei der EM habe ich bei einer internationalen Meisterschaft einen Titel geholt, das war für mich ein grandioses Erlebnis."

Bei den Leichtathletik-Europameisterschaften im Juli in Amsterdam war die 24-Jährige über 3.000 Meter Hindernis nicht zu schlagen. "Als Erste über die Ziellinie zu laufen, das ist etwas Unbeschreibliches, das hat man nicht allzu oft", erzählte sie. "Das ist ein Moment, der viel zu schnell vergeht." Mit einer Zeit von 9:18,85 Minuten hatte Krause auf der Road to Rio, auf der sie der Hessische Rundfunk damals begleitet hat, ihr Leistungspotenzial für dieses Jahr angedeutet. Richtig ausgeschöpft hat sie es dann bei den Olympischen Spielen in Brasilien.

Konkurrenz auf dem Schirm haben

9:18,41 – deutscher Rekord. "Ich bin froh, ihn endlich gebrochen zu haben", so Krause, die dieses Ziel seit den Spielen von London im Jahr 2012 verfolgte. Dass es nun geklappt hat, mache 2016 für sie zu einem "fast perfekten" Jahr. Die Tatsache, dass es in Rio 'nur' zu einem sechsten Platz gereicht hat, kann daran nichts ändern. "Ich habe versucht, noch ein bisschen schneller zu laufen. Aber an dem Tag hat es einfach nicht hingehauen. Man muss auf dem Schirm haben, dass dort die besten der Welt gegeneinander antreten."

Um eines Tages selbst zu diesen "besten der Welt" zu gehören, peilt die erst 24-Jährige eine schnelle Weiterentwicklung an. Der Vereinswechsel von der LG Eintracht Frankfurt zu Silvesterlauf Trier soll ihr dabei helfen. "Ich persönlich habe mich danach gesehnt, dass eine gewisse Veränderung stattfindet", sagte Krause, die in Ehringshausen im Lahn-Dill-Kreis geboren wurde und weiterhin in Frankfurt wohnen wird. "Ich lebe von dem Sport, mache nebenbei nichts anderes. Das ist mein Beruf und mein Leben. Ich habe in Trier einen Vier-Jahres-Vertrag unterschrieben. Der nächste Olympia-Zyklus ist erst einmal abgesichert."