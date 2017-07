Leichtathletin Lara Matheis

Lara Matheis von der TSG Gießen-Wieseck ist die Newcomerin der Saison. Vergangenes Jahr noch völlig unbekannt, mischt die Pohlheimerin jetzt die nationale Sprintszene auf. Trotz eines schwierigen Trainingsalltags.

Wenn Lara Matheis auf den Sportplatz geht, knirscht es unter ihren Schuhen. Ein Geräusch, das für 100-Meter-Legende Armin Hary vielleicht alltäglich war, für heutige Sprinter aber definitiv ungewöhnlich ist. Denn was da knirscht, ist die braun-rote Aschenbahn im Stadion der TSG Gießen-Wieseck. Und deutsche Top-Sprinter wetzen ihre Spikesnägel schon lange nicht mehr auf Asche ab.

Lara Matheis und ihre Trainingsgruppe. Bild © Lara Matheis

Doch hier, auf diesem kleinen Platz am Rande von Wieseck, trainiert Lara Matheis überwiegend. Trotz der für Profi-Sportler ungewöhnlichen Bedingungen käme für die Sprinterin kein Vereinswechsel in Frage. "Ich fühle mich hier einfach wohl. Mein Trainer Elmar Knappik und ich harmonieren gut und wir haben auch einen tollen Zusammenhalt in der Trainingsgruppe", erklärt sie. Die Trainingsgruppe besteht aus acht weiteren Athletinnen. Matheis ist mit Abstand die erfolgreichste von ihnen – gehört sie sowohl über die 100 Meter als auch über die 200 Meter in Deutschland zu den Top sieben.

Vize-Weltmeisterin mit der Staffel und Team-Europameisterin

Die Sprinterin aus Pohlheim bei Gießen erlebt gerade die Saison ihres Lebens. Der 19. Februar katapultierte die bis dato fast unbekannte Hessin mitten in die deutsche Sprintspitze. An diesem Tag lief Matheis bei den Deutschen Hallenmeisterschaften über 200 Meter in 23,19 Sekunden zu Silber. Seitdem jagt ein Erfolg den nächsten. Im April trug sie bei den Staffel-Weltmeisterschaften auf den Bahamas das erste Mal das Nationaltrikot. Mit der 200-Meter-Staffel wurden die deutschen Frauen dort Vize-Weltmeisterinnen. Und erst vor wenigen Wochen wurde Matheis mit der deutschen Mannschaft Team-Europameister.

Ihr Geheimnis: Neue mentale Stärke

Ihr Geheimnis? Die neue mentale Stärke. „Ich habe mich immer sehr von meinen Konkurrentinnen einschüchtern lassen“, sagt die 25-jährige. „Dieses Jahr habe ich schon sehr früh in Wettkämpfen den Vergleich mit der Spitze gesucht. Das hat mich abgehärtet und mir gezeigt, dass ich mithalten kann.“ Hinzu kam ein verändertes Krafttraining – mehr Freihantel-Training und viele Stabilisationsübungen.

Weitere Informationen Leichtathletik-DM live! Die ARD überträgt die Deutschen Leichtathleitk-Meisterschaften am Samstag ab 17:30 Uhr live. Ende der weiteren Informationen

Damit hat es Matheis von jetzt auf gleich in die Nationalmannschaft geschafft. Und das trotz einfachster Trainingsbedingungen und eines 30-Stunden-Jobs. Denn die Sprinterin arbeitet hauptsächlich als Fitnesskauffrau in einer Physiotherapie-Praxis in Pohlheim. Training ist, je nach Arbeitszeiten, nur vorher oder nachher möglich. "Meine Chefin unterstützt mich da aber zum Glück sehr. Für Wettkämpfe und Trainingslager werde ich freigestellt – anders ginge es auch nicht", erzählt Matheis. Und noch einen Vorteil hat ihr Job: "Das ist ganz praktisch. Ein Mal in der Woche darf ich mich umsonst bei meiner Kollegin auf die Pritsche legen."

Sprint-Profi und 30-Stunden-Job

Besagte Kollegin kommt mit zu den Deutschen Meisterschaften in Erfurt. Generell reist Matheis mit einem ganzen Fanclub bestehend aus Familie und Freunden an. Alle wissen: Die deutsche Spitze ist eng. Wenn die Sprinterin einen guten Tag erwischt, können sowohl über 100 Meter als auch über 200 Meter ein Podestplatz drin sein.

Aber Achtung: Das Stadion in Erfurt wurde vor kurzem komplett renoviert. Erst seit wenigen Wochen liegt eine neue Bahn drinnen – Tartan selbstverständlich. Matheis will auf dieser Bahn Bestzeit rennen. Auch, wenn sie das Knirschen unter den Füßen vermissen wird.

Sendung: ARD, Sportschau Extra!, 8.7.2017, 17.30 Uhr