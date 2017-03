Claudia Salman-Rath überraschte bei der Hallen-EM in Belgrad mit der viertbesten Leistung einer deutschen Weitspringerin in der Geschichte - und gewann Bronze. Doch nach dem Ausflug zu den Spezialistinnen, will die Frankfurterin zum Mehrkampf zurückkehren.

Für die erste internationale Medaille verzichtete Claudia Salman-Rath sogar auf ihre Hochzeitsvorbereitungen. Am Samstag stand in der Heimat das Probe-Essen für ihre kirchliche Trauung im Spätsommer auf dem Programm, doch die Frankfurterin fehlte. Dafür entschädigte sie sich selbst: Mit dem überraschenden Weitsprung-Bronze bei der Hallen-EM. "Endlich habe ich eine Medaille umhängen", sagte sie: "Das hätte ich nicht von mir erwartet."

Wohl die wenigsten, denn eigentlich ist die die 30-Jährige "gelernte" Mehrkämpferin, der Start bei den Spezialistinnen nur ein auf die Hallensaison begrenzter Ausflug. Aber was für einer! 6,94 m in Belgrad, die viertbeste Weite, die je eine deutsche Athletin in der Halle erzielte.

Sehnsucht nach dem Mehrkampf

Doch selbst nach der erfolgreichen Hallensaison, in der Salman-Rath ihre Bestleistung um fast einen halben Meter verbesserte, will sie wieder zu ihren Wurzeln zurückkehren. "Ich vermisse den Mehrkampf schon sehr. Ich mache zwar noch ein paar Weitsprung-Wettbewerbe, aber die Konkurrenz im eigenen Land ist im Mehrkampf derzeit nicht so stark wie im Weitsprung", sagte Salman-Rath.

Götzis und Ratingen sind für Salman-Rath die nächsten Ziele der Freiluft-Saison - und nicht mehr, die Spezialistinnen noch weiter zu ärgern. Die WM im August in London will sie als Siebenkämpferin erreichen und am liebsten mindestens ebenso erfolgreich sein wie 2013. Damals fehlten ihr lediglich 15 Punkte, umgerechnet fünf Zentimeter im Weitsprung, zu Bronze. 2015 in Peking war sie Fünfte, bei den Olympischen Spiele in Rio belegte sie Platz 14. Eine internationale Mehrkampf-Medaille fehlt ihr noch.

"Balsam für die Seele"

Doch der Ausflug zum Weitsprung war auch teilweise Therapie. Vor wenigen Monaten hatte sich bei ihr eine Blockade beim Hochsprung eingestellt. "Es hat keinen Spaß mehr gemacht", sagte sie. Auch deswegen fiel die Entscheidung, den Mehrkampf im Winter wegzulassen und zum Weitsprung zu wechseln - mit Erfolg. "Das war Balsam für die Seele. Ich war nicht so verkrampft, das war mein Vorteil. Wir haben einfach gesagt: 'Wir probieren es - und wenn es nicht klappt, klappt es eben nicht.'"

Auch körperlich gehe es ihr besser als vor zwei Jahren. "Ich gehöre noch auf den Sportplatz", sagte die Studentin, die im Herbst standesamtlich geheiratet hatte. In ihrer Trainingsgruppe betreiben sie und ihre jüngeren Trainingspartnerinnen ein ständiges Geben und Nehmen. "Ich zeige denen, wie es international läuft, die geben mir die Lockerheit zurück", sagte sie - und nimmt gerne in Kauf, dass sie auch schon mal "Mutti" genannt wird.

