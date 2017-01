Stephan Leyhe hat das Weltcup-Springen im polnischen Zakopane als Sechzehnter abgeschlossen. Nun freut sich der Willinger auf sein Heimspiel.

Nach Rang eins in der Qualifikation hat Stephan Leyhe das Weltcup-Springen in Zakopane zwar nicht in der Spitzengruppe beendet. Mit seinem 16. Platz konnte der Willinger am Sonntag dennoch leben. "Das war leider heute nicht mehr so gut, aber den Quali-Sieg nehme ich mit", sagte Leyhe im ZDF. "Wir haben dieses Wochenende gezeigt, was in uns steckt", meinte er mit Blick auf das Abschneiden der DSV-Adler.

Weitere Informationen Leyhe im heimspiel! Stephan Leyhe hat sich in diesem Winter in die Skisprung-Elite vorgekämpft. Über seine jüngsten Erfolge und seine Aussichten für den Weltcup in Willingen spricht der Nordhesse am Montag ab 22.45 Uhr im heimspiel! des hr-fernsehens . Ende der weiteren Informationen

Beim Triumph von Vierschanzentournee-Sieger und Lokalmatador Kamil Stoch (130,5 und 131 Meter) belegten Andreas Wellinger (130,5 und 133 Meter) und Richard Freitag (132,5 und 131 Meter) die Ränge zwei und drei. Leyhe landete bei seinen Sprüngen nach 128,5 und 125,5 Metern.

Nun beginnt für den Nordhessen die Vorbereitung auf das Weltcup-Springen in Willingen am kommenden Wochenende. Vor heimischem Publikum will Leyhe seine starke Form erneut unter Beweis stelllen: "Jetz freuen wir uns auf Willingen."