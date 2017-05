Der ehemalige Weltklasse-Hochspringer Tim Lobinger, der auch für die LG Eintracht Frankfurt startete, ist schwer erkrankt. Sein Ex-Club hofft das Beste.

Die Nachricht von Tim Lobingers Leukämie-Erkrankung hat am Donnerstag auch in Frankfurt für große Bestürzung gesorgt. "Das ist eine fürchterliche Geschichte", sagte Wolfgang Tröger, der Leichtathletik-Abteilungsleiter der Frankfurter Eintracht, gegenüber dem hr-sport. Lobinger war 2002 für ein Jahr lang für die Hessen gestartet und hatte dabei bleibenden Eindruck hinterlassen. "Er ist ein sehr angenehmer und fast schon euphorischer Typ."

Ärzte sind vorsichtig optimistisch

Derzeit unterzieht sich der 44 Jahre alte einstige Leichtathletik-Star in seiner Wahlheimat München einer Chemotherapie gegen die Blutkrebserkrankung. "Bisher reagiert Tim positiv auf die äußerst aggressive Behandlung, was ihn und die behandelnden Münchner Ärzte vorsichtig optimistisch stimmt. Dennoch wird der Heilungserfolg von vielen Faktoren abhängen", hieß es in einer Erklärung seines Managements, die in Hessen mit Hoffnung aufgenommen wurde: "Ich wünsche ihm, dass er jetzt genauso positiv ist wie damals", so Tröger.

Lobinger war 1997 der erste deutsche Stabartist, der im Freien die Sechs-Meter-Marke überwand. 2003 gewann er in Birmingham Gold bei den Hallen-Weltmeisterschaften. Über viele Jahre hinweg war der extrovertierte Athlet eine der prägenden Figuren seiner Sportart: Der einstige Teamsprecher des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) galt auch als streitbarer Geist und legte sich schon mal mit den Funktionären an.

Lebensmittelpunkt liegt in München

Auch für eine Show war das Vermarktungstalent zu seiner aktiven Zeit oft zu haben. Bei seinem Triumph beim Weltcup-Finale 2003 in Monaco zeigte er im Überschwang der Gefühle gar seinen nackten Hintern und wurde dafür mit einer Geldstrafe vom Weltverband IAAF belegt. Lobinger nahm's locker. "Ich habe so eine dicke Haut, ich vertrage so viel Kritik", sagte er damals.

Nach seiner Karriere arbeitete er vier Jahre lang als Athletik-Trainer bei den Fußballern von RB Leipzig. 2016 kehrte er aus privaten Gründen mit seiner Familie nach München zurück. Dort baut Lobinger derzeit ein funktionelles Trainingszentrum auf und hat sich als Athletik-Trainer für Spitzensportler spezialisiert.