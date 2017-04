Die Löwen Frankfurt machen den nächsten Schritt in Richtung Finale.

Löwen drehen Partie und marschieren in Richtung Finale

Deutlicher Sieg in Kassel

Vorteil Frankfurt: Die Löwen gewinnen auch das zweite Halbfinale gegen die Huskies und sind nur noch zwei Siege vom Endspiel entfernt. Kassel hilft dieses Mal auch ein Blitzstart nicht.

Die Löwen Frankfurt haben am Sonntag auch das zweite Halbfinale gegen die Kassel Huskies gewonnen und brauchen in der Best-of-Seven-Serie nur noch zwei Siege, um ins Endspiel der DEL2 einzuziehen. Mann des Tages beim 5:2-Auswärtserfolg war Brett Breitkreuz, der einen Treffer vorbereitete, zwei selbst erzielte und damit das Spiel quasi im Alleingang drehte.

Titelverteidiger Kassel, das bereits nach 91 Sekunden mit 2:0 in Führung gelegen hatte, brach im Laufe der Partie immer mehr ein und muss sich nun gewaltig strecken. Das dritte Hessenderby steigt bereits am Dienstag (19.30 Uhr), dann wird wieder in Frankfurt gespielt.