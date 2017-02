Drei Spiele, 25 Treffer in der regulären Spielzeit und ein Penaltyschießen: Die hessischen Eishockey-Fans haben am Sonntag jede Menge Spektakel geboten bekommen. Richtig gejubelt wurde am Ende aber nur in Frankfurt.

Die Löwen Frankfurt haben am Sonntag einen 10:4-Kantersieg gegen den Tabellenletzten Eispiraten Crimmitschau gefeiert. Angeführt von Matthew Pastilli, der insgesamt vier Treffer erzielte, und dem dreifachen Torschützen C.J. Stretch ließen die Hausherren von Beginn an keinen Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen und führten bereits nach dem ersten Drittel mit 5:0.

Nicht ganz so gut lief es derweil für die Kassel Huskies und Bad Nauheim: Während die Schlittenhunde gegen Freiburg erst im Penaltyschießen gewannen (3:2), verloren die Roten Teufel mit 3:4 in Rosenheim.