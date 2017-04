Den Löwen Frankfurt ist am Dienstagabend ein vorentscheidender Sieg im Halbfinale der DEL2-Playoffs gelungen. Die Frankfurter gewannen auch das dritte Spiel gegen die Kassel Huskies und stehen damit kurz vor dem Finaleinzug.

Vorentscheidung im Playoff-Halbfinale der DEL2: Die Löwen Frankfurt gewannen am Dienstagabend auch das dritte Spiel der Serie "best-of-seven" gegen die Kassel Huskies und brauchen damit nur noch einen Erfolg, um das Finale perfekt zu machen.

Beim 3:1-Erfolg erzielten Nils Liesegang und Lukas Laub (2) die Tore für die Hausherren. Braden Pimm gelang der zwischenzeitliche Ausgleich für die Nordhessen. Die Entscheidung in der Serie könnte schon am Freitag fallen, wenn die Teams in Kassel aufeinandertreffen.