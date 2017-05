Meister werden, aber nicht aufsteigen können – das gibt's nur im Eishockey. Bei den Löwen Frankfurt sorgt die jüngste DEL-Entscheidung für Ernüchterung. Doch der Zweitliga-Primus hält sich ein Hintertürchen offen.

Vier Siege in der Finalserie gegen Hauptrundenmeister Bietigheim, Party auf dem Eis und anschließend auf dem Balkon des Frankfurter Römer: Die Löwen Frankfurt genießen seit rund einer Woche ihr Dasein als verdienter Meister der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2). Doch seit Dienstag mischt sich eine gehörige Portion Enttäuschung in die Euphorie der vergangenen Tage.

Die Entscheidung der Deutschen Eishockey Liga (DEL), den Antrag von sechs Zweitligisten auf Wiedereinführung von Auf- und Abstieg abzulehnen, sorgt rund um die Eissporthalle am Ratsweg für Ernüchterung. Oder wie es Pressesprecher Matthias Scholze stellvertretend für den Verein ausdrückt: "Wir sind überrascht."

Löwen und Co. prüfen weitere Schritte

Weitere Informationen Hintergrund Trotz ihres DEL2-Meistertitels haben die Löwen kein Aufstiegsrecht in die DEL. Den letzten sportlichen Aufsteiger gab es mit den Straubing Tigers 2006, letzter Absteiger waren die Kassel Huskies. Ende der weiteren Informationen

In Folge der DEL-Entscheidung wird es auch zur Saison 2018/19 keinen geregelten Auf- und Abstieg zwischen erster und zweiter Liga geben. Eine von der DEL beauftragte Kanzlei war zu dem Entschluss gekommen, dass nicht alle sechs Zweitligisten, die ihre Unterlagen zur Prüfung eingereicht hatten, die Voraussetzungen erfüllen. Damit könnte es nun frühestens im Jahr 2020 einen Auf- und einen Absteiger geben.

"Wir werden uns zusammensetzen und uns dann weitere Schritte überlegen", sagt Scholze. Mit "wir" meint er nicht nur speziell die Löwen, sondern die gesamte zweite Liga. "Die DEL2 ist in den vergangenen zwei Jahren eine vorbildliche Solidargemeinschaft geworden. Alle 14 Clubs sind der vollen Überzeugung, dass Auf- und Abstieg dringend erforderlich sind." Die Entscheidung der DEL "einfach nur hinnehmen ist kein Weg", so Scholze.

Huskies hatten ebenfalls Unterlagen eingereicht

Weitere Informationen Überraschung auch in Kassel Auch bei den Huskies sorgt die DEL-Entscheidung für Verwunderung. "Ich bin sehr überrascht. Wir haben all die Unterlagen eingereicht, die unseres Wissens nach erforderlich waren. Wir werden jetzt Gespräche führen", sagte Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs der HNA . Ende der weiteren Informationen

Neben den Löwen hatten auch die Kassel Huskies, die Bietigheim Steelers, die Dresdner Eislöwen, der SC Riessersee und die Starbulls Rosenheim ihre Unterlagen eingereicht. Die Vereine mussten unter anderem den Nachweis einer Bankbürgschaft in Höhe von 816.000 Euro sowie einer ordnungsgemäßen Spielstätte mit einer Mindestkapazität von 4.000 Zuschauern erbringen.

"Wir sind überzeugt, dass alle formalen und inhaltlichen Voraussetzungen erfüllt sind", sagt Scholze, der freilich nur für die Frankfurter Bürgschaft sprechen kann. Die Aufarbeitung der DEL-Entscheidung sei nicht in fünf Stunden erledigt, sondern brauche ihre Zeit. Dabei haben vor allem die Frankfurter großes Interesse an schneller Klarheit – und an einer Perspektive.

Frankfurter Direkt-Bewerbung bei der DEL

Der Deutsche Meister von 2004, der damals noch unter dem Namen Frankfurt Lions übers Eis jagte, will zurück ins Oberhaus. "Nicht mit aller Macht", wie Scholze erklärt, schließlich seien die Kader-Planungen perspektivisch auf die DEL2 ausgerichtet. Dennoch halten sich die Hessen – ebenso wie die Steelers – ein Hintertürchen offen.

Parallel zum Zweitliga-Antrag haben sich beide Clubs direkt bei der DEL beworben und eine Art Garantiesumme über weitere 100.000 Euro hinterlegt. Sollte ein Verein aus der DEL aussteigen, könnten Frankfurt oder Bietigheim nachrücken. Wer die besten Karten hätte, würde dann in einem Lizenzprüfungsverfahren ermittelt. Passiert ist genau das vor einem Jahr, als die Fischtown Pinguins Bremerhaven für die Hamburg Freezers nachrückten.

"Wir wünschen keinem DEL-Club, dass er aus finanziellen Gründen runter muss", versichert Scholze – sagt aber auch: "Wir werden weiter für das Thema Auf- und Abstieg kämpfen."