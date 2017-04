Löwen Frankfurt ziehen in DEL2-Finale ein

Mit dem vierten Sieg im vierten Spiel haben die Löwen Frankfurt am Freitagabend den Einzug ins Finale der DEL2 perfekt gemacht. Doch den Erfolg mussten sich die Löwen hart erkämpfen - auch weil die Kassel Huskies sich nach Käften wehrten.

Ohne Niederlage ins Finale: Die Löwen Frankfurt haben im Halbfinale der DEL2 am Freitag auch das vierte Spiel gewonnen und sich in der Serie Best-of-Seven damit gegen die Kassel Huskies durchgesetzt. Das Team von Trainer Rich Chernomaz lieferte sich mit den Nordhessen ein packendes Duell und setzte sich in der Kasseler Eissporthalle aber schließlich mit 7:6 (1:0, 3:5, 2:2) durch. Die Löwen treffen im Finale nun auf die Bietigheim Steelers.

Spektakel im zweiten Drittel

Dabei hatte Kapitän Manuel Klinge die Huskies zunächst in Führung gebracht. Dann aber folgte das zweite Drittel und mit ihm ein Torreigen, der aus einem Halbfinal-Spiel einen Eishockey-Krimi machte. Denn Matthew Tomassoni,C.J. Stretch und Pawel Dronia schlugen zunächst für die Löwen zu. Während die mitgereisten Frankfurter bereits an eine Vorentscheidung glaubten, mobiliserten die Kasseler noch einmal alle Kräfte.

Derek DeBlois und erneut Klinge sorgten für den Ausgleich, ehe Christoph Gawlik und Richard Mueller den Puck erneut für die Gäste aus Frankfurt über die Linie schoben. Doch damit nicht genug - Adriano Carciola gelang noch im zweiten Drittel der Anschlusstreffer zum 4:5 aus Sicht der Nordhessen.

Stretch schießt Löwen ins Finale

Das Schlussdrittel begann - wie sollte es anders sein - mit dem nächsten Treffer. Braden Pimm erzielte den Ausgleich und holte die Huskies damit zurück in die Partie. Und er hatte noch nicht genug. Nach dem erneuten Führungstreffer durch Brett Breitkreuz war es wieder Pimm, der zum 6:6 einschob. Die Huskies stemmten sich mit aller Macht gegen die drohende Niederlage, doch eine Minute vor Schluss sorgte Frankfurts Stretch schließlich für die Entscheidung und den 7:6-Endstand.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am samstag, 8.4.2017, 17 Uhr