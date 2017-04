Fortsetzung im Porno-Zoff zwischen den Löwen Frankfurt und den Kassel Huskies: Trotz Schmuddel-Ansage hat Frankfurts Hallensprecher Rüdiger Storch kein schlechtes Gewissen – und will beim nächsten Mal womöglich heimlich zuschauen.

Der Hallensprecher der Löwen Frankfurt ist für seine Ansagen berühmt und berüchtigt. Am Dienstag hatte Rüdiger Storch beim Playoff-Heimspiel in der DEL2 dem Torhüter der Kassel Huskies einen Spruch unter die Gürtellinie verpasst und sich damit den Zorn der Nordhessen zugezogen. Selbst Huskies-Trainer Rico Rossi wollte dem Sprecher an den Kragen.

Der Hintergrund: Vor dem Spiel war ein Sex-Video von Goalie Markus Keller im Netz aufgetaucht, Storch präsentierte daraufhin bei der Mannschaftsaufstellung Kellers Namen in Verbindung mit dem Löwen-Sponsor Orion - einem Vertreiber von Erotik-Artikeln. Nun laufen Ermittlungsverfahren gegen Storch und Coach Rossi. Im Interview mit dem hr-sport verteidigte der Einpeitscher seinen verbalen Tiefschlag.

hessenschau.de: Herr Storch, wie gut kennen Sie sich mit Pornos aus?

Storch: Ich habe mal einen gesehen, aber ich bin bestimmt kein Porno-Fachmann.

hessenschau.de: Also haben Sie auch den Film von Markus Keller nicht gesehen?

Storch: Nein, keine Sekunde. Mir wurde nur mal ein Screenshot davon gezeigt.

Weitere Informationen "Schädigend für die Liga" DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch hat im Gespräch mit dem hr-sport die Vorkommnisse in Frankfurt scharf kritisiert. "Dieses Thema hat den Sport in den Schatten gestellt. Das ist schädigend für die Liga", sagte Rudorisch. Das Video sei eine Privatsache des Spielers, allerdings müsse Markus Keller als Person des öffentlichen Lebens auch damit rechnen, wiedererkannt zu werden. Mit den Urteilen der Liga gegen Löwen-Hallensprecher Rüdiger Storch und Huskies-Trainer Rico Rossi sei zeitnah zu rechnen. Ende der weiteren Informationen

hessenschau.de: War dieser Eklat beabsichtigt? Immerhin waren beide Klubs jetzt einen Tag lang dick in den Schlagzeilen.

Storch: Ich bin überrascht, welche Ausmaße das angenommen hat. Ich finde den Hype um dieses Thema völlig überflüssig, das ist totaler Wahnsinn. Aber klar: Wenn ein Profisportler einen Porno dreht, dann ist das für die Menschen und die Medien interessant. Das ist im Übrigen auch die Ursache für den Hype – und nicht, dass ich unseren Werbepartner genannt habe.

hessenschau.de: Markus Keller lässt über seinen Anwalt gerade juristische Schritte gegen Sie prüfen. Können Sie das verstehen?

Storch: Er kann von mir aus machen, was er will. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich habe an diesem Abend insgesamt acht Sponsoren genannt, dazu bin ich vertraglich verpflichtet.

hessenschau.de: Und doch hat Markus Keller nun den Schaden. Haben Sie kein Mitgefühl mit ihm?

Storch: Doch, na klar. Er hat einen Fehler gemacht, aber diese Entwicklung ist fatal für einen jungen Spieler. Er tut mir wirklich leid. Das meine ich ganz ernst.

hessenschau.de: Die Huskies haben reagiert und Ihnen für das Spiel am Freitag Hausverbot erteilt. Was machen Sie stattdessen?

Storch: Vielleicht fahre ich trotzdem dorthin. Inkognito, mit Pudelmütze und dicker Sonnenbrille. Dann erkennt mich keiner.

Das Gespräch führte Sebastian Rieth (hr-sport)