Die Löwen Frankfurt machen erneut kurzen Prozess mit Freiburg und sind auf dem besten Weg ins Halbfinale der DEL2-Playoffs. Kassel muss hingegen zittern, Nauheim feiert Sieg in den Playdowns.

Die Löwen Frankfurt eilen mit Siebenmeilenstiefeln in Richtung Playoff-Halbfinale in der DEL2. Die Chernomaz-Schützlinge gewannen auch das zweite Aufeinandertreffen mit den Wölfen aus Freiburg am Freitagabend mit 6:2 und führen die Best-of-Seven-Serie damit 2:0 an. Bester Mann auf dem Eis war Clarke Breitkreuz, der drei Treffer erzielte.

Schlechter lief es derweil für die Kassel Huskies, die mit 1:2 bei den Lausitzer Füchsen verloren und damit den Ausgleich hinnehmen mussten.

Einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machten unterdessen die Roten Teufel aus Bad Nauheim. Die Kurstädter gewannen mit 4:0 in Crimmitschau.