Bekommen die Löwen Frankfurt nun doch noch das große Zittern? Im Finale um die Eishockey-Meisterschaft in der DEL2 haben die Hessen auch den zweiten Matchball gegen die Bietigheim Steelers vergeben.

Das Finale um die Meisterschaft in der 2. Eishockey-Bundesliga wird doch noch einmal spannend. Den Löwen Frankfurt dürfte das allerdings nicht so recht sein. Die Mannschaft von Trainer Paul Gardner verlor am Sonntag das fünfte Spiel der Best-of-Seven-Serie bei den Bietigheim Steelers mit 1:2.

Die 4.155 Zuschauer bekamen Spannung bis zum Schluss geboten. Nach der frühen Bietigheimer Führung durch Shawn Weller liefen die Löwen lange vergeblich dem Rückstand hinterher. Als Lukas Laub in der 49. Minute der Ausgleich gelang, hatte Frankfurt den Sieg und damit die Meisterfeier plötzlich wieder vor Augen. Doch Robin Just machte diese Hoffnung mit dem 2:1 in der 58. Minute vorerst zunichte.

Nächster Matchball Dienstag in Frankfurt

Die Löwen waren glänzend in die Finalserie gegen das stärkste Team der Hauptrunde gestartet und lagen bereits mit 3:0 nach Spielen vorn. Nun vergaben sie auch den zweiten Matchball, es steht nur noch 3:2 aus Sicht der Hessen. Die nächste Chance, den Sack zuzumachen, bietet sich am kommenden Dienstag ab 19.30 Uhr beim Heimspiel in Frankfurt. Ein entscheidendes, siebtes Spiel würde in Bietigheim steigen.

Unabhängig vom Ausgang der Meisterschaft werden die Steelers und die Löwen auch in der kommenden Saison gegeneinander antreten. Die Statuten der DEL lassen einen Aufstieg in die Eliteklasse des deutschen Eishockeys weiterhin nicht zu.

