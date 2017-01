Basketball, Eishockey, Volleyball und Football. Vier Frankfurter Profi-Vereine tun sich zusammen, um in puncto Zuschauerzahlen und Sponsoren gegenüber König Fußball eine Rolle zu spielen. Der hr-Sport durfte bei dem ersten Treffen exklusiv dabei sein.

Eintracht Frankfurt wünscht sich eine neue Geschäftsstelle. Unwahrscheinlich, dass die Stadt Frankfurt ihnen diesen Wunsch am Montag abschlagen wird. Der SV Wehen Wiesbaden wünscht sich ein größeres Stadion. Das Land Hessen unterstützt den Stadionausbau des Drittligisten mit 3,5 Millionen Euro. Unklar, wann der Verein, der derzeit der vierten Liga näher ist als der zweiten, jemals wieder in dieser ankommt.

Ereignisse, die Frankfurter Profivereine außerhalb des Fußballs sprachlos machen. Vereine, wie die Löwen Frankfurt, die mit rund 160.000 Zuschauern pro Saison die Nummer zwei in der Stadt hinter dem sportlichen Aushängeschild Eintracht Frankfurt sind. Oder wie die Europe-Cup-Gewinner Skyliners Frankfurt, Basketball. Die Europapokal-Gewinner Universe Frankfurt, Football. Oder die sich seit zwei Jahren in der ersten Bundesliga stark behauptenden United Volleys Frankfurt.

Frankfurt hat mehr zu bieten

Doch gemeinsam ist man stark, heißt es bekanntlich. Deshalb kamen am Mittwochabend Vertreter eben dieser vier Vereine zusammen. "Wir wollen um Gottes Willen keine Konkurrenz aufbauen zu Eintracht Frankfurt. Das wäre ja albern. Der Grund warum wir uns heute an einen Tisch setzen ist, dass wir einfach neue Wege finden wollen, uns gegenseitig zu unterstützen und gemeinsam zu präsentieren", erklärt der Organisator des Abends, Löwen-Urgestein Erwin Jestadt.

Kooperationen sind nichts Neues. Vereinzelt haben sich die Vereine schon immer mal unterstützt. Jetzt soll das aber zur Regelmäßigkeit werden und vor allem zu viert geschehen. "Jeder Verein ist sonst immer so im Einzelkämpfermodus", erklärt Michael Schwarzer, der Geschäftsführer der Frankfurt Universe. "Jetzt wollen wir eine Lobby bilden und damit den Sportfans ins Frankfurt zeigen, was es noch für Sportarten gibt."

Startschuss fällt beim Radrennen

Am 1. Mai wollen sich die frisch Verbündeten beim Radrennen in Frankfurt mit einem Stand offiziell vorstellen. Gerade testen drei von ihnen schon einmal wie das mit dem Zusammentun klappt. Mit einem Kombi-Ticket wollen die Vereine ihre Fans zu Volleyball, Eishockey und Basketball locken. Und in diese Richtung soll es auch weitergehen.

Dauerkarteninhaber sollen in Zukunft regelmäßig Kombi-Tickets für alle vier Sportarten angeboten bekommen. Auch die Rhein-Neckar-Löwen, die ihre Champions-League-Spiele in Frankfurt austragen, haben Interesse, dabei zu sein. "Ich glaube, die Frankfurter sind grundsätzlich sehr sportinteressiert", erklärt der United-Volley-Chef Henning Wegter den Vorsatz. "Warum sollte daher nicht mal ein Volleyballfan zum Basketball, Eishockey oder Football gehen und umgekehrt?"

Die neue Arena soll helfen

Bei allem Tatendrang und Optimismus bleibt die Tatsache bestehen, dass – obwohl Profis – diese Vereine alleine nicht stark genug sind. In einer Stadt mit einem Fußballerstligisten ist die Konkurrenz um Sponsoren hart. Hoffnung macht da die Aussicht auf die geplante Multifunktionsarena am Kaiserlei zwischen Frankfurt und Offenbach. Die Löwen Frankfurt und die Skyliners könnten sich gut vorstellen, in der Arena zu spielen. "In solchen Arenen hast du natürlich auch ganz andere Erlöspotentiale", sagt Löwen-Gesellschafter Andreas Stracke.

Einige Tausende Zuschauer mehr, VIP-Logen, Verpflegung. Gerade was das Catering angehe, würden sie derzeit in der eigenen Halle keinen Cent verdienen, da dort eine Privatfirma arbeite. "Wir sind zwar Hauptmieter der Eissporthalle Frankfurt, haben aber keine Rechte am Hallencatering. Wenn du die Kennzahlen der anderen Clubs anschaust, weißt du, dass da große sechsstellige Summen möglich wären." Einen großen Verlust für den Club, der Richtung DEL, erste Liga, schielt. "Das ist ein Beispiel, was die Stadt Frankfurt an strukturellen Veränderungen ganz einfach für uns machen könnte", sagt Stracke.

Grundsätzlich fühle man sich von der Stadt durchaus unterstützt. Aber über allem schwebt eben der Schatten des Fußballs, der selbst Profisport zu Randsport degradiert. Schwarzer von den Universe wird deutlich: "Wir sind so lange keine Sportstadt Frankfurt, wie sich alles nur um den Fußball dreht."