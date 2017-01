Die Löwen Frankfurt haben am Sonntag in der zweiten Eishockey-Liga DEL2 eine unerwartete Niederlage kassiert. Auch für die Kassel Huskies gab es keine Punkte. Einzig Bad Nauheim konnte aus hessischer Sicht jubeln.

Die Löwen Frankfurt haben am Sonntag eine unerwartete Auswärtsniederlage kassiert und den Sprung an die Spitze der zweiten Eishockey-Liga DEL2 verpasst. Bei Schlusslicht Crimmitschau verloren die Hessen mit 2:3 und konnten so nicht vom Ausrutscher des Tabellenführers Bietigheim profitieren. Clarke Breitkreuz und C.J. Stretch trafen für die Hessen, konnten die Niederlage aber nicht verhindern.

Kassel trifft nicht, Krestan drei Mal

Gar kein Tor gelang den Kassel Huskies beim EHC Freiburg. Die Nordhessen mussten sich mit 0:3 geschlagen geben. Alle Treffer der Hausherren fielen im ersten Drittel. Für die Huskies war es bereits die zweite Niederlage in Folge. In der Tabelle liegen sie auf Rang fünf.

Einziges Erfolgserlebnis aus Hessen-Sicht war der Sieg des EC Bad Nauheim gegen die Starbulls Rosenheim. Beim 4:1 erzielte Radek Krestan gleich drei Tore für die "Roten Teufel". Mit dem zweiten Erfolg in Serie machen die Mittelhessen deutlich, dass sie im Kampf um die Playoffs noch nicht aufgegeben haben. Am kommenden Wochenende kommt es dann zu den beiden Hessenderbys gegen Frankfurt und Kassel.