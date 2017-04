Niederlage in Spiel vier

Entscheidung vertagt: Die Löwen Frankfurt müssen die Feierlichkeiten zum Titelgewinn in der DEL2 noch einmal verschieben. Bietigheim erweist sich als Partycrasher und verkürzt in der Finalserie.

Die Löwen Frankfurt müssen den Meisterschafts-Sekt noch einmal wegpacken. Der ESC verlor am Freitag vor heimischem Publikum Spiel vier der Best-of-Seven-Finalserie gegen die Bietigheim Steelers mit 2:3 und verpasste damit den vorzeitigen Titelgewinn in der DEL2.

Dabei hatte das Spiel in der ausverkauften Frankfurter Eissporthalle gut begonnen: Richard Mueller hatte die Gastgeber nach rund zehn Minuten in Führung gebracht und von der großen Titel-Party träumen lassen. Die Gäste schlugen jedoch eiskalt zurück und können bereits am Sonntag (17 Uhr) weiter verkürzen. Der Anschlusstreffer von Nils Liesegang kam letztlich zu spät.

Makellose Bilanz dahin

Die Löwen kassierten ihre erste Niederlage in den Playoffs und verpassten es dadurch, ein Kunststück der Grizzlys Wolfsburg aus dem Jahr 2007 zu wiederholen: Die Niedersachsen gewannen damals als bislang einziges Team in der Geschichte der DEL2 jedes Playoff-Spiel vom Viertelfinale bis zum Endspiel. Die Rückkehr in die Deutsche Eishockey Liga bleibt den Frankfurtern aber ohnehin verwehrt. Einen Aufstieg lassen die Statuten der DEL weiterhin nicht zu.

