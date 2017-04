Vor dem ersten Finalspiel in der DEL2 ist bei den Löwen Frankfurt kein Platz für Zweifel. Das Team von Trainer Paul Gardner geht voller Selbstbewusstsein in die Duelle mit den Bietigheim Steelers und schickt schonmal eine Kampfansage gen Schwaben.

Die Löwen Frankfurt stehen zum ersten Mal überhaupt im Finale der DEL2 und treffen mit den Bietigheim Steelers auf ein Team, das ähnlich wie die Mannschaft von Trainer Paul Gardner die Gegner in dieser Saison beinahe nach Belieben dominierte. Doch damit nicht genug: Beide Clubs haben sich auch offiziell um den Aufstieg in die DEL beworben – kurzum: Besser hätte sich auch ein Drehbuchautor das Saisonfinale nicht ausdenken können. Für das perfekte Happy End aber wollen die Löwen nun auch noch Meister werden. "Dafür spielen wir Eishockey. Wir wollen den Titel holen“, sagt Nils Liesegang im Gespräch mit dem hr-sport.

Zweifel daran lässt der Mittelstürmer gar nicht erst aufkommen. Dass er und seine Teamkollegen sich auch gegen Bietigheim durchsetzen und in der Best-of-Seven-Serie als Sieger vom Platz gehen, davon ist er überzeugt. "Wir gewinnen", so Liesegang. "Unser Selbstbewusstsein ist groß genug, dass wir das gewinnen sollten."Doch allein davon wird es nicht abhängen, das weiß auch Liesegang. Wenn die Löwen am Samstag im ersten Spiel bei den Schwaben auf dem Eis stehen, spielen noch ganz andere Dinge eine Rolle. "Beim Eishockey geht es um so viele Kleinigkeiten. Du musst Glück haben, konzentriert bleiben und größere Kraftreserven als der Gegner haben", erklärt er. "Es sind einfach so viele Komponenten, die jetzt zusammenkommen müssen, damit wir am Ende den Titel holen."

"Ein unglaubliches Gefühl

Wie sich eben jener Moment anfühlt, weiß Liesegangs Mitspieler Eric Stephan. Der Verteidiger sicherte sich die Trophäe am Ende der vergangenen Saison mit den Kassel Huskies, wechselte dann zum Rivalen an den Main. „Wenn man den Pokal einmal in der Hand gehabt hat, will man es immer wieder“, sagt Stephan. „Man kann dieses Gefühl nicht beschreiben.“ Für seine Teamkollegen versucht er es dennoch und sorgt vor dem ersten Finalspiel für zusätzliche Motivation. „Das ist ein unglaubliches Gefühl, wenn man für die ganze harte Arbeit belohnt wird.“

Noch aber stehen den Löwen mindestens vier harte Partien bevor und das innerhalb weniger Tage. "Das ist sehr, sehr anstrengend", verrät Stephan. "Aber jetzt im Finale sind wir so fokussiert, um die Spiele zu gewinnen, dass das Körperliche erst danach kommt." Damit die Strapazen keine allzu großen Spuren hinterlassen, müssen die Eishockey-Profis während des Finales besonders auf sich achten. "Spielen, das Spiel abhaken, viel essen und trinken und sich einfach wieder auf das nächste Spiel vorbereiten", beschreibt Stephan den Playoff-Alltag.

Die Müdigkeit vergessen

Und auch Teamkollege Liesegang verrät, dass er rund um die Partien vor allem mit Regeneration beschäftigt ist. "Aber auf dem Eis vergisst man dann, dass man müde ist." Für das große Ziel wollen sie jetzt noch einmal alles geben, um am Ende vielleicht nicht nur Meister zu werden, sondern vielleicht sogar in die DEL aufzusteigen. Mit sportlichem Erfolg ist das allerdings nicht möglich.

"Die DEL hat vor einiger Zeit entschieden, dass es die Verzahnung nicht gibt", erklärt Matthias Scholze, Pressesprecher der Löwen. Auf- und Abstiege gibt es in oder aus der DEL nicht, deshalb müssen die Zweitliga-Clubs darauf hoffen, dass sich Vereine aus dem Oberhaus zurückziehen – nur dann können sie aufsteigen.

Aufstieg in die DEL als Ziel

Die Löwen und auch Konkurrent Bietigheim haben ihre Aufstiegsambitionen auch offiziell angemeldet. "Das ist bloße Theorie", schätzt Scholze die Chancen für Erstliga-Eishockey im kommenden Jahr in Frankfurt ein. "Wir halten es nicht für realistisch und haben auch für die DEL2 geplant." Und doch wollte der Club mit der Bewerbung ein Statement setzen. "Wir rechnen nicht damit, aber wir wollen bereit sein." Das sind die Löwen – für ein packendes Saisonfinale und vielleicht sogar den Meistertitel.