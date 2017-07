Nichts wird es mit Edelmetall in seiner Paradedisziplin: Der Darmstädter Schwimmer Marco Koch hat ist bei der WM in Ungarn im Halbfinale über 200 Meter Brust krachend gescheitert.

Marco Koch hat bei der Schwimm-WM das Finale über 200 Meter Brust verpasst. Der 27 Jahre alte Weltmeister schlug im Halbfinale in Budapest nach 2:09,61 Minuten an und belegte in den Halbfinals insgesamt Platz elf. Acht Schwimmer qualifizierten sich für den Endlauf am Freitag. Favorit auf die Koch-Nachfolge ist Halbfinalsieger Anton Tschupkow aus Russland.

Ein Riss an der Badehose habe Koch beim Rennen von Beginn an behindert. "Ich habe bei jedem Zug Wasser hinten reinbekommen. Am Gleiten liegt es nicht, ich weiß nicht, woran es liegt", sagte der Darmstädter im ZDF, blieb trotz der Pleite jedoch recht gelassen: "Ich bin immer noch der Meinung, wir sind auf dem richtigen Weg. Deswegen bin ich nicht so enttäuscht, wie man vielleicht meinen mag."

Abfuhr mit Ansage

Schon der enttäuschende Vorlauf und die DM vor fünf Wochen in Berlin hatten Zweifel daran genährt, dass Koch in der Duna Arena aufs Treppchen schwimmen kann. Der zweifache Kurzbahn-Weltmeister hatte in der gesamten Saison Probleme mit der Umstellung auf ein verstärktes Krafttraining.

Mit der gemischten Lagenstaffel hatte Koch zuvor in Budapest den siebten Platz erreicht. Gemeinsam mit Lisa Graf, Aliena Schmidtke und Damian Wierling schwamm der Darmstädter die 4x100 Meter in 3:38,56 Minuten. Den Sieg sicherte sich das US-Team in Weltrekordzeit.

