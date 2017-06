Der Eschborner Tony Martin geht als Favorit in das Auftakt-Einzelzeitfahren der Tour de France am Samstag. Zum Heimsieg in Düsseldorf könnte ihm ein bisschen Regen verhelfen.

Die Tour de France 2017 startet am Samstag zum insgesamt vierten Mal in Deutschland. Beim Einzelzeitfahren in Düsseldorf ist wieder einmal der Eschborner Tony Martin der Favorit aufs Gelbe Trikot. Wie groß Martins Chancen sind, wie seine größten Konkurrenten heißen und wie er im weiteren Verlauf der Frankreich-Rundfahrt überraschen könnte, verrät ARD-Radsport-Experte Florian Naß im Interview.

hessenschau.de: Florian, du bist gerade auf dem Weg in Richtung Düsseldorf. Wie groß ist die Vorfreude auf die diesjährige Tour de France?

Die ist riesig. Den Grande Départ in Deutschland zu erleben und kommentieren zu dürfen, ist etwas ganz Besonderes. Ich bin gespannt, wie viele Leute beim Einzelzeitfahren am Samstag und bei der Etappe am Sonntag, die immerhin 150 Kilometer durch Deutschland führt, an der Strecke sein werden. Ich freue mich darauf, das zu sehen.

hessenschau.de: Einer, der für Euphorie unter den deutschen Radsport-Anhängern sorgen könnte, ist der Eschborner Tony Martin. Wie schätzt du seine Form und die Chancen für Samstag ein?

Er wird um den Sieg fahren, das steht außer Frage. Ich glaube aber, dass er selbst noch nicht ganz zufrieden mit sich ist. Er hätte bei den Deutschen Meisterschaften gerne noch klarer gewonnen – und es wäre besser für ihn, wenn die Strecke etwas länger wäre. Denn bei 14 Kilometern werden auch die Sprinter alles versuchen, um sich im Gesamtklassement vorne festzubeißen. Martin ist für mich deshalb nicht der logische Topfavorit. Ich hoffe aber, dass er sich in Topform präsentieren wird.

hessenschau.de: Mehr Motivation als ein Heimspiel und die Möglichkeit, als erster Deutscher in Deutschland den Auftakt der Tour zu gewinnen, gibt es aber wohl nicht?

Kommentator Florian Naß geht in seine 21. Tour de France. Bild © hr

Definitiv. Martin wird volles Risiko gehen. Letztlich hat er genau ein großes Ziel: Er will dieses Ding am Samstag gewinnen und ins Gelbe Trikot schlüpfen. Der erste Tag ist für ihn der wichtigste. Er ist schon am Dienstag nach Düsseldorf gereist. Das zeigt, wie groß seine Vorfreude ist.

hessenschau.de: Groß ist wohl aber auch seine Konkurrenz. Wer könnte Martin den Sieg streitig machen?

Da sehe ich zwei Namen, die gar nicht so im Fokus stehen: Stefan Küng aus der Schweiz und Roglic Primoz aus Slowenien. Die beiden können das Zeitfahren definitiv gewinnen, die sind richtig schnell unterwegs. Danach kommen dann natürlich schon die Klassement-Fahrer wie Richie Porte und Christopher Froome. Da muss man allerdings sehen, ob die wirklich in jeder Kurve Vollgas fahren. Die wissen auch, dass sie danach noch 3.500 Kilometer vor sich haben.

hessenschau.de: Welche Rolle spielt denn das Wetter? Laut Vorhersage könnte es nass werden.

Es kommt immer drauf an, wann es regnet. Sollte es innerhalb der insgesamt dreieinhalb Stunden abwechselnd trockene und Regen-Phasen geben, wird es für alle schwierig. Sollte die Straße rutschig sein, könnte das aber durchaus zum Vorteil für Martin werden. Zum einen ist er technisch so gut, dass er keine Probleme hat, bei Regen zu fahren. Zum anderen werden die Klassement-Fahrer bei schwierigen Bedingungen vielleicht in der einen oder anderen Kurve einen Tritt auslassen.

hessenschau.de: Sollte es am Samstag nicht zum großen Wurf reichen – kann Martin danach noch irgendwann eine Etappe gewinnen?

Einer seiner großen Stärken ist, dass er immer gut über die Berge kommt und vielseitiger geworden ist. Ich traue ihm zu, dass er nach den Pyrenäen auch mal eine Etappe nach einem Solo gewinnen kann. Er hat das Potenzial, eine Fluchtgruppe anzutreiben und aus ihr noch einmal rauszufahren. Dank seines Wechsels zu Katusha muss er nicht mehr so viele Helferdienste leisten und kann etwas Kraft sparen. Ich lege mich fest: Martin fährt nicht ohne Etappensieg nach Hause.

Das Gespräch führte Mark Weidenfeller

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! Extra: Tour de France, 01.07.2017, 17 Uhr