Das Heimspiel bei der Tour de France kann kommen. Radprofi Tony Martin hat am Freitag zum sechsten Mal in Serie den deutschen Meistertitel im Einzelzeitfahren gewonnen.

Der viermalige Weltmeister siegte im sächsischen Chemnitz nach 48 Kilometern relativ ungefährdet vor Jasha Sütterlin (Freiburg/Movistar) und seinem Katjuscha-Teamkollegen Nils Politt.

Für den 32-Jährigen war es ein gelungener letzter Formtest für den Grand Départ am 1. Juli auf einem überwiegend flachen Kurs, allzu glücklich war er nach dem Rennen dennoch nicht. "Alles andere als ein Sieg wäre inakzeptabel, ohne überheblich zu sein. Der Weg dahin war nicht so wie erhofft", sagte Martin.

Der Anwärter auf das erste Gelbe Trikot der Frankreich-Rundfahrt war in 54:16 Minuten 14 Sekunden schneller als der starke Sütterlin. Für Martin war es der insgesamt siebte Meistertitel in seiner Paradedisziplin - mit einem Vorsprung, der allerdings wesentlich knapper ausfiel als in den Vorjahren.

Akribisches Hinarbeiten auf den Tag X

Nun richtet der Eschborner den Blick auf sein großes Saison-Highlight am Samstag in einer Woche. Für Martin wird die Chance, vor eigenem Publikum ins begehrte "Maillot Jaune" zu schlüpfen, einmalig bleiben. "Das werde ich nicht wieder erleben", sagte der 32-Jährige. Akribisch arbeitete er auch deshalb die ganze Saison über schon auf diesen Tag X hin. Das Zeitfahren bei der DM diente ihm als letztes Training unter Wettkampfbedingungen - und brachte nach einigen zweiten Rängen den ersten Saisonerfolg in seiner großen Domäne.

Martin präsentierte sich noch zwei Stunden vor seinem letzten Härtetest in Chemnitz äußerst entspannt und gab am Mannschaftswagen seines Katjuscha-Teams einige Interviews. "Es ist in erster Linie Vorfreude, ich bin sehr gespannt auf die Atmosphäre und die Fans", sagte er mit Blick auf das große Highlight in der kommenden Woche. "Es wird sehr viel von mir erwartet", fügte Martin an.

Deutliche Führung schon nach 24 Kilometern

In Chemnitz bewies er, dass er trotz einiger aufstrebender junger Fahrer national nach wie vor die Richtmarke darstellt. An der Zwischenzeitmarke nach 24 Kilometern lag Martin deutlich in Führung und auch auf der zweiten Streckenhälfte nicht mehr in Gefahr, obwohl er ein wenig nachließ.

Das Straßenrennen am Sonntag wird Martin im Gegensatz zu den anderen deutschen Stars auslassen. Dann kämpfen Marcel Kittel, André Greipel und John Degenkolb über 213,4 Kilometer um das begehrte Trikot mit schwarz-rot-goldenem Brustring. "Es wird unvorhersehbar und unmöglich sein, das Rennen zu kontrollieren", sagte Kittel.

Worrack siegt bei den Frauen

Bei den Frauen holte Titelverteidigerin Trixi Worrack zum dritten Mal den Sieg im Einzelzeitfahren. Die Cottbuserin gewann nach 31,2 Kilometern mit hauchdünnem Vorsprung vor Ex-Weltmeisterin Lisa Brennauer (Kempten) und Stephanie Pohl (Cottbus). In 41:02 Minuten lag Worrack gerade einmal zwei Sekunden vor der leicht favorisierten Brennauer (41:04), die an der Zwischenzeit noch knapp geführt hatte.

Den Titel im Rennen der U23-Klasse holte sich Richard Banusch (RSC Cottbus) über die gleiche Distanz wie die Frauen in 38:01 Minuten vor dem Schwenninger Patrick Haller und Julian Braun aus Kirchen bei Siegen.