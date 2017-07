Der Eschborner Rad-Star Tony Martin hat den Sieg beim Auftakt-Einzelzeitfahren der Tour de France in Düsseldorf verpasst. Bei schwierigen Bedingungen ging ihm am Ende die Puste aus.

Für den Eschborner Radprofi Tony Martin hat die Tour de France am Samstag mit einer Enttäuschung begonnen. Der 32-Jährige konnte seiner Favoritenstellung beim Einzelzeitfahren in Düsseldorf nicht gerecht werden und landete letztlich mit acht Sekunden Rückstand auf Rang vier. "Es ist sehr schade, dass es nicht gereicht hat", sagte Martin am ARD-Mikrofon. "Die Enttäuschung ist unendlich groß."

Den Sieg sicherte sich Geraint Thomas, der mit dem Dauerregen und der glatten Fahrbahn am besten zurechtkam und nach 14 Kilometern mit einer Zeit von 16:04 Minuten als Erster über die Ziellinie rollte. Der Oberurseler John Degenkolb wurde mit einem Rückstand von 49 Sekunden 58.

Am Ende geht der Akku aus

Martin hatte bei der Zwischenzeitmessung auf der Königsallee nach rund acht Kilometern die beste Zeit aller Fahrer, im zweiten Abschnitt konnte er die Pace dann allerdings nicht mehr halten und verlor entscheidende Sekunden. "Ich habe auf den letzten Metern doch einiges liegengelassen. Da ist mir etwas der Akku ausgegangen", so Martin.

"Die Zuschauer haben mich gepusht, es war ein schönes Rennen. Aber ich hatte die klare Zielstellung zu gewinnen. Ich habe gesagt, dass es eine einmalige Chance ist, in Deutschland in Gelb zu fahren."

Valverde stürzt schwer

Überschattet wurde der Tour-Auftakt vom schweren Sturz des Mitfavoriten Alessandro Valverde, für den die 104. Frankreich-Rundfahrt schon wieder beendet ist. Beim Spanier bestand der Verdacht auf Knochenbrüche. Der Routinier, der mit um den Gesamtsieg fahren wollte und Nairo Quintana zur Seite stehen sollte, war in einer Kurve ausgerutscht und in die Absperrgitter gekracht.

Am Sonntag schließt der Start der zweiten Etappe den Grand Départ in Düsseldorf ab. Das 203,5 Kilometer lange Teilstück führt über Neuss, Mönchengladbach und Aachen hinaus aus Deutschland und endet mit besten Aussichten auf einen Massenspurt im belgischen Lüttich. Damit würden die Topsprinter um Marcel Kittel, André Greipel und Peter Sagan erstmals in den Mittelpunkt rücken.