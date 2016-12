Max Hopp ist bei der Darts-WM in die zweite Runde eingezogen.

Max Hopp ist bei der Darts-WM in die zweite Runde eingezogen. Bild © picture-alliance/dpa

Max Hopp in Runde zwei

Max Hopp hat bei der Darts-WM in London die zweite Runde erreicht. Der Idsteiner überraschte seinen favorisierten Konkurrenten Vincent van der Voort mit Rekordwerten.

Der frühere Junioren-Weltmeister Max Hopp ist weiter im Rennen um die Darts-Weltmeisterschaft in London. Am letzten Erstrunden-Tag besiegte der 20-Jährige den favorisierten Niederländer Vincent van der Voort (Nr. 20 der Weltrangliste) mit 3:1. Dabei warf Hopp ein starkes Average von 95 Punkten, eine Doppelquote von 58 Prozent und zur Premiere in seiner Karriere sechs Mal die "180".

Noch vor zwei Jahren hatte der "Maximiser", aktuell die Nummer 38 der Welt, gegen den Trauzeugen von WM-Favorit Michael van Gerwen (Niederlande) eine heftige 0:4-Niederlage erlitten. "Vincent war der Favorit, er ist ein sehr guter Spieler", sagte der aus Idstein (Rheingau-Taunus) stammende Hopp. "Ich bin so froh, dass ich ihn besiegt habe."

Bei seiner fünften WM-Teilnahme überstand Hopp zum zweiten Mal nach 2014 die Auftaktrunde. In der zweiten Runde trifft er auf den Sieger der Partie zwischen Kim Huybrechts (Belgien) und dem Engländer James Wilson.

Endstation erste Runde für Horvat

Hopp ist weiter, der zweite hessische Teilnehmer bei der Darts-WM im "Ally Pally" muss bereits zuschauen: Der Qualifikant Dragutin Horvat aus Kassel verlor sein Erstrundenspiel gegen den früheren WM-Finalisten Simon Whitlock aus Australien glatt mit 0:3 nach Sätzen. Früher am Abend hatte er sich am Dienstag in der Vorrunde mit einem 2:1 gegen den Russen Boris Kolzow für das Hauptfeld qualifiziert.

Insgesamt sind bei der mit 1,65 Millionen Pfund dotierten Veranstaltung im Alexandra Palace 72 Starter aus 22 Nationen am Start.