Gold am Reck hat er geholt, jetzt hat sich Fabian Hambüchen ein neues Ziel gesetzt: den Kampf gegen den Analphabetismus. Dabei setzt der Wetzlarer auf Qualitäten aus dem Spitzensport.

Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen will Menschen helfen, lesen und schreiben zu lernen. Der hessische Kultusminister Alexander Lorz (CDU) stellte den deutschen Sportler des Jahres 2016 am Donnerstag als Botschafter einer entsprechenden Kampagne der Landesregierung vor. Mit ihr sollen die schätzungsweise rund 555.000 Menschen, die in Hessen nicht oder so gut wie nicht lesen und schreiben können, zur Teilnahme an Alphabetisierungskursen bewegt werden.

"Wer nicht lesen oder schreiben kann, muss sich dafür nicht schämen, sondern soll mutig die Chance ergreifen, dies zu erlernen", sagte Hambüchen. Als Vertreter des Sports, in dem die Schriftsprache in der Regel keine große Rolle spielt, fühle er sich besonders berufen, dafür zu werben. Der Turner erinnerte daran, dass er in seiner Sportlerkarriere selbst viele Niederlagen einstecken musste, immer wieder verletzt war und zuletzt fast die Qualifikation für Olympia verpasst hätte. Mit Geduld und viel Training habe er dann aber doch noch die Goldmedaille gewonnen. Auch als Erwachsener lesen und schreiben zu lernen, erfordere Mut, hartes Training und viel Disziplin. Dafür wolle er sich einsetzen.

Imagefilm mit Hambüchen

Hambüchen studiert derzeit an der Sporthochschule Köln und wollte eigentlich bereits im vergangenen Jahr als Vertretungslehrer in Koblenz arbeiten. Nach dem Olympiasieg änderten sich diese Pläne vorerst. Nun wird der Wetzlarer in einem anderen Bereich der Bildungspolitik aktiv.

Unter anderem soll für den Kampf gegen den Analphabetismus ein Film mit Hambüchen gedreht werden, wie Kultusminister Lorz ankündigte. Der Sportler will sich auch in sozialen Netzwerken dafür engagieren. Hambüchen betonte, er wolle nicht nur sein Gesicht für die Kampagne hergeben, sondern auch selbst mit Betroffenen in Kontakt kommen. Dazu könnten beispielsweise Besuche in einem der fünf hessischen Grundbildungszentren dienen, die in Zusammenarbeit mit den Volkshochschulen entsprechende Schreib- und Lesekurse für Erwachsene anbieten.