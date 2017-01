Andrea Petkovic hat bei den Australian Open souverän die zweite Runde erreicht. Gegen US-Talent Kayla Day beendete die Darmstädterin am Dienstag zugleich eine schwarze Serie in Down Under.

Nach drei Auftaktpleiten in den vergangenen drei Jahren hat Andrea Petkovic ihren Melbourne-Fluch besiegt: Die Darmstädterin gewann am Dienstag mit 6:3, 6:2 gegen US-Talent Kayla Day und zeigte dabei eine souveräne Vorstellung.

Sieg in 77 Minuten

Nach ausgeglichenem Beginn reichte der Weltranglisten-56. im ersten Durchgang ein Break zum 4:2 letztlich zum Satzgewinn. Ein weiterer Aufschlagverlust zu Beginn des zweiten Satzes brach dann den Widerstand der 17-jährigen Day, die mit einer Wildcard ins Hauptfeld gerutscht war. Nach 1:17 verwandelte Petkovic ihren ersten Matchball.

In der nächsten Runde trifft die 29-Jährige auf Barbora Strycova (Tschechien/Nr.16) oder die Russin Elisaweta Kulitschkowa. Zuvor bereits gescheitert war die Gießenerin Annika Beck. Sie unterlag der Australierin Ashleigh Barty am Montag 4:6, 5:7.