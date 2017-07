Andrea Petkovic ist in Wimbledon in der ersten Runde ausgeschieden.

Andrea Petkovic ist in Wimbledon in der ersten Runde ausgeschieden. Bild © picture-alliance/dpa

Petkovic in Wimbledon ausgeschieden

Für Tennisspielerin Andrea Petkovic ist das Turnier in Wimbledon bereits beendet. Die Darmstädterin scheiterte in der ersten Runde an Dominika Cibulkova.

Andrea Petkovic ist zum ersten Mal seit sieben Jahren in der ersten Runde von Wimbledon ausgeschieden. Die 29-Jährige aus Darmstadt, die seit Monaten nach ihrer Bestform sucht, unterlag der an Position acht gesetzten WTA-Weltmeisterin Dominika Cibulkova aus der Slowakei.

Trotz einer kämpferisch starken Vorstellung musste Petkovic sich am Ende in drei Sätzen mit 3:6, 6:3, 7:9 geschlagen geben. Nach 2:43 Stunden Spielzeit verwandelte Cibulkova ihren sechsten Matchball.