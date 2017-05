Andrea Petkovic ist in Paris ausgeschieden.

Andrea Petkovic ist in Paris ausgeschieden.

Petkovic scheitert bei French Open an Auftakthürde

Das Darmstädter Tennis-Ass Andrea Petkovic muss bereits nach der ersten Runde der French Open die Koffer wieder packen. Die Negativserie geht damit weiter.

Andrea Petkovic ist zum ersten Mal in der Auftaktrunde der French Open ausgeschieden. Die Weltranglisten-79. aus Darmstadt verlor in 1:51 Stunden mit 4:6, 6:3, 3:6 gegen die höher eingestufte Varvara Lepchenko aus den USA (WTA-Nr. 68). Nach einem starken zweiten Satz konnte Petkovic ein frühes Break im dritten Satz nicht zu ihren Gunsten nutzen.

Damit sind bereits fünf der 13 im Hauptfeld gestarteten deutschen Tennisprofis an ihrer Auftakthürde gescheitert - kein einziger schaffte bis Montagnachmittag den Sprung in die zweite Runde des bedeutendsten Sandplatzturniers.

Im dritten Satz läuft erstmal alles gut

Die 29-jährige Petkovic kassierte ihre sechste Erstrunden-Niederlage in Serie, nachdem sie zuvor in Istanbul, Rabat, Madrid, Rom und zuletzt in Straßburg früh ausgeschieden war. Die Fed-Cup-Spielerin hatte 2014 im Halbfinale und 2011 im Viertelfinale von Roland Garros gestanden.

Auf Court vier wurde Petkovic von den zahlreichen deutschen Fans immer wieder angefeuert. Nach einer 1:0-Führung im entscheidenden Durchgang gab sie allerdings vier Spiele in Folge ab.

Beim Stand von 2:4 und 15:15 aus Sicht von Petkovic entschied der Stuhlschiedsrichter nach einem umstrittenen Ball an der Grundlinie zu Ungunsten der Hessin. Petkovic kämpfte sich noch einmal zurück, hatte beim 3:5 noch zwei Breakbälle, verlor aber dann doch nach hartem Kampf.