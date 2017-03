Vorsicht bissig: Die Kassel Huskies und die Löwen Frankfurt kämpfen im Hessenderby um den Einzug ins DEL2-Finale. Schon vor dem ersten Bully ist klar: Normal wird dieses Duell nicht.

Während es draußen langsam warm wird, beginnt auch in den Eishallen des Landes die ganz heiße Phase. Auf den Straßen wird Eis geschleckt, drinnen wird auf Eis gecheckt: Es geht um den Einzug ins Playoff-Finale der DEL2. Und als ob das noch nicht genug Motivation wäre, kommt es auch noch zum hochbrisanten hessischen Derby zwischen den Löwen Frankfurt und den Kassel Huskies. "Zwischen beiden Teams herrscht eine enorme Rivalität", klärte Löwen-Kapitän Patrick Jarrett schon vor dem ersten Spiel am Freitag (19.30 Uhr) in Frankfurt klar die Fronten.

Es ist noch eine Rechnung offen

Nordhessen gegen Rhein-Main-Gebiet, Kassel gegen Frankfurt, Vorjahresmeister gegen den Tabellenzweiten der Hauptrunde. Es gibt jede Menge Faktoren, die das Duell der Hessen zu einem besonderen machen. "Seitdem klar ist, dass wir auf Kassel treffen, herrscht eine ganz andere Atmosphäre in der Kabine", so der Frankfurter Clarke Breitkreuz exemplarisch für beide Teams, die auf die – im spannendsten Fall – sieben direkten Duelle brennen.

Weitere Informationen Alle Termine im Überblick Freitag, 31. März 2017, 19:30 Uhr: Löwen Frankfurt - Kassel Huskies

Sonntag, 2. April 2017, 17:00 Uhr: Kassel Huskies - Löwen Frankfurt

Dienstag, 4. April 2017, 19:30 Uhr: Löwen Frankfurt - Kassel Huskies

Freitag, 7. April 2017, 19:30 Uhr: Kassel Huskies - Löwen Frankfurt

Sonntag, 9. April 2017: Löwen Frankfurt - Kassel Huskies*

Dienstag, 11. April 2017: Kassel Huskies - Löwen Frankfurt*

Donnerstag, 13. April 2017: Löwen Frankfurt - Kassel Huskies*

*falls erforderlich Ende der weiteren Informationen

Eine weitere Motivation für die Löwen ist zudem die jüngere Playoff-Vergangenheit gegen die Huskies. In der vergangenen Saison trafen sich die beiden Teams nämlich bereits im Viertelfinale – richtige Endrunden-Stimmung kam dabei allerdings nichts auf. Kassel überrollte Frankfurt mit 4:0 und legte damit den Grundstein zum späteren Titelgewinn. Jetzt soll das anders werden. "Dieses Mal wird das mit Sicherheit keine 4:0-Serie", sagte Löwen-Keeper Florian Proske, der vor der Saison von Nordhessen an den Main gewechselt war, gegenüber der Offenbach Post.

Schönste Zeit für Eishockey

In Kassel freut man sich derweil einfach auf die sportliche Herausforderung. Nach dem 4:1 im Viertelfinale gegen die Berliner Füchse soll Frankfurt nur Zwischenstation auf dem Weg zur Titelverteidigung sein. Das schöne Wetter will man in Nordhessen dann erst später genießen. "Es ist großartig, jetzt Eishockey zu spielen", sagte Huskies-Coach Rico Rossi. "Wenn du im April noch Eishockey spielen darfst, weißt du, du bist in einer tollen Situation."