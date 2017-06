5.000 Kilometer mit dem Fahrrad durch die USA. Was nach einer wochenlangen Tour klingt, legen die Sportler beim Race Across America in weniger als zwei Wochen zurück. Auch ein Hesse stellt sich der Herausforderung.

Das härteste Radrennen der Welt. So bezeichnet sich das Race Across America selbst. Schaut man sich an, was die Sportler leisten müssen, wirkt dieser Beiname beinahe wie eine Untertreibung: Fast 5.000 Kilometer von der West- an die Ostküste der USA. Non-Stop. Mit dem Fahrrad.

Guido Löhr beim Start in Oceanside, Kalifornien Bild © Saron Duchardt | saronduchardt.de

Einer, der sich diesem Abenteuer schon zum zweiten Mal stellt, ist Guido Löhr aus Gießen. 2014 absolvierte der Rennradfahrer das Ultradistanzrennen bereits erfolgreich. Jetzt möchte er es noch einmal wissen. "Es ist ein tolles Erlebnis", erzählt der Hesse dem hr-sport vor dem Startschuss, "und wenn man das einmal gemacht hat, dann möchte man das noch einmal erleben." Seit Dienstag sitzt Löhr wieder für das Race Across America im Sattel. Rund 500 Kilometer legt er täglich zurück, geschlafen wird im Wohnmobil - wenn nötig.

Quer durch die USA

Auf einem der längsten Piers Kaliforniens in Oceanside, einer Kleinstadt zwischen San Diego und Los Angeles, ging die Reise durch 12 Staaten los. "Man fährt einmal komplett durch die USA", schwelgt der Gießener in Erinnerungen und Vorfreude, "man sieht eine sehr große landschaftliche Vielfalt mit teilweise spektakulären Streckenabschnitten." Die Reise geht vorbei an der Mojave Wüste, den Rocky Mountains und dem Monument Valley.

Das Beste auf dem Radrennen sei aber keine der ikonischen Naturdenkmäler. "Die schönste Stelle ist die Tankstelle kurz hinter der Ziellinie, an der man vom Fahrrad absteigen darf", gibt Löhr mit einem Lachen zu. Nach circa neun Tagen endet das Rennen in Annapolis, Maryland, an der Ostküste der Vereinigten Staaten. "Das sind dann sehr emotionale Momente für die Crew und für uns Fahrer", sagt Löhr.

Schmerzhafte Tage liegen vor ihm

Diesen emotionalen Momenten gehen schmerzhafte Tage voraus. "Die körperliche Belastung ist schon hoch", berichtet Löhr, "insbesondere die Kontaktflächen zum Rad – Sitzfläche, Hände und Füße – schmerzen nach wenigen Tagen." Es läge aber noch in einem Bereich, in dem er den Schmerz wegdenken könne, erzählt der Rennradfahrer.

Das Team von Guido Löhr unterstützt den Extremsportler vor Ort. Bild © Saron Duchardt | saronduchardt.de

Da wo das Wegdenken nicht mehr greift, kommt Löhrs zehnköpfige Crew ins Spiel. Drei Physiotherapeuten und eine Ärztin sind mit vor Ort, kümmern sich während der Extrembelastung um seine Gesundheit. Der Rest seiner Mannschaft versorgt den Rennradfahrer mit Lebensmitteln, kontrolliert Navigation und Technik und hält die Rennetappen fotografisch fest.

Schlaf ist Mangelware

Zu der extremen sportlichen Belastung, kommt ein enormes Schlafdefizit. 2014 habe Löhr einmal einen Sekundenschlaf auf den Rad erlebt. "Das war ein faszinierendes Gefühl. Man merkt, dass man kurz geschlafen hat, aber trotzdem bewegen sich die Beine", erzählt der Hesse und stellt gleich klar, "das ist aber die Ausnahme, weil ich mit einer Schlafstrategie fahre, mit der ich für Rennverhältnisse viel Schlaf bekomme." Viel Schlaf bedeutet für Löhr zwei Stunden pro Nacht.

Natürlich wünsche man sich ab und zu, absteigen zu können und sich schlafen zu legen, aber das seien nur Phasen. Der Gießener ist überzeugt: "Wenn man die überwunden hat, dann hat man auch wieder Spaß am Radfahren."

Aufgeben ist keine Option

Spaß am Radfahren braucht man definitiv, um am Race Across America teilzunehmen. Und jede Menge Willen und Durchhaltekraft, um das härteste Radrennen der Welt durchzustehen. Auch damit ist Guido Löhr bestens ausgestattet: "Solange es rechnerisch möglich ist, anzukommen, werde ich sicherlich nicht vom Rad steigen. Auf keinen Fall."