Julian Reus startet am Freitagabend mit dem ersten Vorlauf bei der Leichtathletik-WM in London.

Julian Reus startet am Freitagabend mit dem ersten Vorlauf bei der Leichtathletik-WM in London. Bild © Imago

Der Hanauer Sprinter Julian Reus hat am Freitag seinen ersten Start bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in London. Der Blick wandert in den kommenden Tagen allerdings nicht nur in Richtung eigene Bestleistung, sondern auch zu den Kollegen.

14 hessische Athleten haben sich auf die Reise in den Südosten Englands gemacht und wollen sich mit den Besten messen. In den kommenden elf Tagen bis zum 14. August verbringen die Sportlerinnen und Sportler auch außerhalb des Stadions viel Zeit miteinander. "Man unterstützt sich generell innerhalb des Teams", erzählte 100-Meter-Sprinter Julian Reus im Gespräch mit hr 1.

Dem amtierenden deutschen Meister ist dieser Teamgedanke auch im Individualsport sehr wichtig: "Man ist zusammen beim Essen und sieht sich im Stadion, beim Training oder in der Physiotherapie." Die dort geführten Gespräche bedeuten für den 29 Jahre alten Hanauer eine mentale Stütze: "Wir sprechen uns dann gegenseitig Mut und Vertrauen zu und zeigen, dass wir füreinander da sind."

Reus traut sich Finale zu

Frei nach dem Motto "einer für alle, alle für einen" wird ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt, eine Art Auffangbecken, wenn ein Wettkampf nicht so verlief, wie erhofft. Davon geht Reus zum jetzigen Zeitpunkt für sich noch nicht aus: "Wenn viele Dinge zusammenpassen, ist ein Finaleinzug machbar." Das letzte Rennen der 100-Meter-Sprinter findet am Samstag, 12. August um 22.50 Uhr, statt.

Am Freitagabend findet für Reus der erste Vorlauf statt. "Es ist ein Kampf, den Tag rumzubringen", gab er zu. Wie ihm das gelingt? "Ich werde mich ein wenig bewegen und den Körper auf Temperatur bringen." Reus will zudem relativ spät Mittagessen und versuchen, "Schlaf zu finden." Die Weltrekordzeit von Usain Bolt, 9,58 Sekunden, wird er höchstwahrscheinlich nicht brechen können. "Aber die Teilnahme in London ist eine Bestätigung der Arbeit, die man in den letzten Monaten und Jahren geleistet hat."