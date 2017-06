Nico Rosberg hat von Motorsportlegende Hans-Joachim Stuck den DMSB-Pokal verliehen bekommen. Damit reiht er sich in eine Liste großer Namen ein.

Nico Rosberg ist vom Deutschen Motor Sport Bund mit dem DMSB-Pokal ausgezeichnet worden. Der 31 Jahre alte gebürtige Wiesbadener, der im vergangenen Jahr nach dem Gewinn seines ersten Formel-1-Titels zurückgetreten war, wurde in Frankfurt geehrt.

"Von klein auf saß Nico im Kart und zeigte, wie man es mit einer Mischung aus Talent und fleißiger Arbeit bis an die Weltspitze bringen kann", sagte DMSB-Präsident Hans-Joachim Stuck in einer Pressemitteilung vom Freitag. Die Ehrung fand bereits am Donnerstagabend anlässlich des 20. Jahrestages der DMSB-Gründung statt.

Bekannte Vorgänger

Rosberg ist der 13. Motorsportler, dem die Trophäe überreicht wurde. Zu seinen Vorgängern zählen unter anderem Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher, der viermalige Titelträger Sebastian Vettel oder auch Rallye-Legende Walter Röhrl. Rosberg hatte die WM im vergangenen Jahr vor seinem Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton gewonnen.