Bild © Imago

Siebenkämpferin Carolin Schäfer zeigt sich wenige Wochen vor den Weltmeisterschaften in London in Topform. Die 25-Jährige dominierte den Siebenkampf in Ratingen an beiden Tagen und sicherte sich am Sonntag deutlich den Sieg.

Die Olympia-Fünfte Carolin Schäfer hat ihren ersten Sieg beim Mehrkampf-Meeting in Ratingen gefeiert. Mit 6.667 Punkten verwies die Athletin der LG Eintracht Frankfurt bei der letzten Qualifikation für die Weltmeisterschaften im August in London am Sonntag die Niederländerin Nadine Visser (6183) auf den zweiten Platz. Dritte wurde die Leverkusenerin Mareike Arndt, die mit 6106 Zählern die WM-Norm verfehlte. Für Schäfer war dies der zweitbeste Mehrkampf ihrer Karriere.

Dominanz bereits am ersten Tag

Schäfer dominierte die WM-Qualifikation der Siebenkämpferinnen in Ratingen bereits am Samstag. "Es ist total meine Saison", sagte sie nach dem gelungenen ersten Tag. Nach vier Disziplinen lag die Siebenkämpferin mit 3978 Punkten vor Visser und Mareike Arndt.

Über 100 Meter Hürden lief Schäfer in 13,07 Sekunden persönliche Bestzeit. Im Hochsprung war sie mit 1,84 Metern die beste Athletin. Nach 13,84 Metern im Kugelstoßen beendete sie den ersten Tag mit 23,27 Sekunden über 200 Meter. Schneller rannte die Frankfurterin die halbe Runde im Siebenkampf noch nicht.

Zweitbester Speerwurf ihrer Karriere

Der zweite Wettkampftag begann für die Athletin aus Bad Wildungen nach Plan. Den Weitsprung dominierte sie mit einer Weite von 6,37 Metern. Bereits zu diesem Zeitpunkt lag Schäfer mit knapp 300 Punkten vorne. Beim Speerwurf erzielte sie mit 50,73 Metern die zweitbeste Weite ihrer Karriere. Beim abschließenden Lauf über 800 Meter ließ die gebürtige Nordhessin nichts mehr anbrennen. Sie beendete den Lauf mit einer starken Zeit von 2:17,56 Minuten auf dem zweiten Platz.

Schäfer und Salman-Rath fahren zur WM

Schäfers Vereinskollegin Claudia Salman-Rath war in Ratingen nicht am Start. Sie hat allerdings bei der ersten Ausscheidung 6.580 Punkte geholt und wird als Zweite mit zur WM fahren. Schäfer hatte das WM-Ticket für London ebenfalls bereits beim Mehrkampfmeeting im österreichischen Götzis gesichert. Mit 6.836 Punkten übertraf sie die WM-Norm von 6200 Punkten deutlich. Eine Leistung, die sie nun in Ratingen bestätigte. Damit gehört sie in London zu den Medaillenkandidatinnen im Siebenkampf.