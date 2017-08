Carolin Schäfer hat bei der Leichtathletik-WM in London die Gesamtführung im Siebenkampf wieder verloren. Vor dem abschließenden 800-m-Lauf muss die Frankfurterin nun sogar um die Silbermedaille zittern.

Ein durchwachsener Weitsprung- und ein solider Speerwurf-Wettbewerb waren für Carolin Schäfer zum Auftakt des zweiten Tags nicht genug, um weiterhin von der Goldmedaille im Siebenkampf bei der Leichtathletik-WM in London träumen zu dürfen.

Die 25 Jahre alte Frankfurterin büßte am Sonntag die am Vortag hart erkämpfte Führung in der Gesamtwertung wieder an Olympiasiegerin Nafissatou Thiam ein und muss nun vor dem abschließenden 800-m-Lauf am Abend sogar um die Silbermedaille bangen.

Nur noch drei Punkte Vorsprung

Mit 5.808 Punkten liegt Schäfer unerreichbare 172 Zähler hinter Thiam (5.980) und lediglich noch drei Punkte vor der drittplatzierten Niederländerin Anouk Vetter, die sich mit einer persönlichen Speerwurf-Bestleistung von 58,41 m dicht heranpirschte. Schäfer, die den Speer auf solide 49,99 m warf, gilt aber als etwas bessere Läuferin.

Boden verloren hatte die Frankfurterin am Sonntagvormittag auch im Weitsprung. Mit 6,20 m war sie deutlich hinter ihrer zuletzt gesprungenen Bestmarke von 6,57 m geblieben. Eine Medaille sollte Schäfer aber wohl dennoch sicher sein. Die Kubanerin Yorgelis Rodriguez liegt mit 5.636 Punkten auf Rang vier deutlich abgeschlagen. Die in Darmstadt lebende Claudia Salman-Rath rangiert mit 5.359 Zählern auf Platz zehn.