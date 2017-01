Freiwillige vor! Die Mühlenkopfschanze versinkt wenige Tage vor dem Skisprung-Weltcup in Willingen im Schnee. Die Verantwortlichen hoffen deshalb auf Schneeschipp-Hilfe aus der Bevölkerung.

Schnee, so sollte man meinen, ist für den Wintersport so unentbehrlich wie die beiden Tore beim Fußball. Ohne geht es nicht. Sobald allerdings zu viele Flocken fallen, wird es auch schwierig – so wie jetzt in Willingen. Rund zwei Wochen vor dem Skisprung-Weltcup an der Mühlenkopfschanze (27. bis 29. Januar) liegen die Tribünen unter einer 70 Zentimeter hohen Schneedecke. An einen Einlass für mehrere tausend Fans, die vor allem dem Lokalhelden Stephan Leyhe die Daumen drücken wollen, ist so nicht zu denken.

"Free Willis" dringend gesucht

Auf einer Sondersitzung zum Thema Schneemassen wurde deshalb beschlossen, dass die Tribünen in dieser Woche freigeräumt werden müssen. Und zwar: mit Schippe und Besen. "In den oberen Bereich kommt man mit Maschinen nicht hin", sagte OK-Chef Jürgen Hensel dem hr-sport. Da der kleine Willinger Ski-Club diese Herausforderung allerdings nicht alleine meistern kann, ist er auf fremde Hilfe angewiesen. "Wir brauchen jede helfende Hand", hieß es in einer Mitteilung.

Die Willinger rühren kräftig die Werbetrommel, um möglichst viele "Free Willis" dazu zu motivieren, am Mittwoch und Donnerstag ab 16 Uhr für den guten Zweck Schnee zu schippen. Mitzubringen seien laut offizieller Einladung lediglich Alu-Schneeschippen und Schneehexen. Den notwendigen Rest, also Schnee, gibt es in ausreichenden Mengen vor Ort. "Auf beiden Seiten etwa 2.500 Kubikmeter", so Hensel.

Es kann gesprungen werden

Die Ausrichtung des sportlichen Events steht trotz Schneechaos übrigens nicht auf der Kippe. Auf die Qualität von Schanze, Anlaufbahn und Sprunghügel hat die weiße Pracht keine negativen Auswirkungen, wie Hensel betonte: "Ansonsten herrscht hier ein Traumwetter. Da gibt es absolut keine Beeinträchtigung."

Bleibt nur noch eine Frage: Was passiert eigentlich, wenn es nach Donnerstag noch einmal schneien sollte und die Schneeberge sich erneut auftürmen? "Dann müssen alle noch einmal anrücken."