Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Krause hat ihr erstmaliges Höhentrainingslager in Äthiopien abgebrochen. Die Frankfurterin zeigte sich von den Bedingungen vor Ort schockiert.

Das Experiment Äthiopien ist für Gesa Felicitas Krause beendet, bevor es richtig begonnen hat. Was als Meilenstein auf dem Weg zur angepeilten WM-Medaille geplant war, endete für die 24-Jährige mit einer riesen Enttäuschung. Die schlechten Bedingungen in dem nordostafrikanischen Land zwangen die Frankfurterin zur vorzeitigen Abreise. Die deutsche "Leichtathletin des Jahres" ist nach einem lediglich 12-stündigen Aufenthalt inzwischen wieder nach Kenia gereist und bereitet sich dort auf die Saison vor.

Gefühl der Unsicherheit

"Natürlich habe ich mich im Vorfeld viel über das Trainingsumfeld belesen und hatte eigentlich damit gerechnet, dass unser Hotel in einer ländlichen Region gelegen ist", schrieb die Olympia-Sechste auf ihrem Blog . "Dass unser Hotel jedoch von vielen Häusern, Verkehr, Lärm und Smog umgeben war, hat all meine Erwartungen zerplatzen lassen."

Krause lobte zwar das Camp in Sululta bei Addis Abeba auf 2.600 Metern Höhe, empfand aber bei Läufen in der Umgebung ein Gefühl der Unsicherheit. Die Frankfurterin, die neuerdings für den Verein Silvesterlauf Trier startet, sei bei ihrem ersten Dauerlauf "regelrecht schockiert" gewesen. "Entweder musste ich entlang einer stark befahrenen Straße, auf einem leicht abschüssigen mit Passanten übersäten Seitenstreifen, über einen Acker oder extrem unebene Pfade laufen", schrieb die Hessin.

Saisonstart am 5. Mai

Krause und ihr Trainer Wolfgang Heinig hatten sich nach einem Aufenthalt in Kenia bereits zu Beginn des Jahres entschieden, das Experiment Äthiopien zu wagen. Nun ist das Duo doch wieder nach Iten ins Nachbarland geflogen. Dort bereitet sich auch Heinigs Tochter Katharina als Marathonläuferin vor. Krauses Saisonstart ist für 5. Mai beim Diamond-League-Auftaktmeeting in Doha geplant. Bei der WM im August in London strebt Krause erneut eine Medaille an.