Andrea Petkovic ist bei den Australian Open in Melbourne in der zweiten Runde ausgeschieden. Gegen die Tschechin Barbora Strycova wachte die Darmstädterin zu spät auf – und war letztlich sogar froh über ihre Niederlage.

Für Andrea Petkovic sind die Australian Open beendet, ehe sie so richtig begonnen haben. In Runde 2 des Grand-Slam-Turniers in Melbourne scheiterte die Darmstädterin in der Nacht zum Donnerstag mit 0:6, 5:7 an der Tschechin Barbora Strycova.

0:6, 0:2 hinten

Nach ihrem souveränen Auftritt beim Auftaktsieg gegen die US-Amerikanerin Kayla Day zeigte die 29-Jährige diesmal eine ganz schwache Vorstellung. Petkovic verbuchte im sechsten Vergleich mit Strycova erst beim Stand von 0:2 im zweiten Satz den ersten Spielgewinn. Danach ließ sie sich offenbar wegen einer Blase am rechten Fuß behandeln.

Zwar kam die Hessin nun endlich besser in die Partie, insgesamt machte die 56. der Weltrangliste aber zu viele Fehler, schlug nicht gut genug auf und konnte lediglich zwei ihrer 13 Breakbälle erfolgreich nutzen. Nach 1:44 Stunden war die Partie auf Platz 2 beendet.

Ehrliche Einschätzung

"Ich will nicht gewinnen, wenn ich so spiele. Es ist gut, dass ich verloren habe, sonst lerne ich nicht daraus", sagte Petkovic im Anschluss und bemängelte ihre Passivität. "Das war ein Rückfall ins letzte Jahr. Das reicht nicht für die Ziele, die ich habe." Einzig ihren Kampfgeist rechnete sich die 29-Jährige selbst positiv an. Von ihrem Trainer Sascha Nensel musste sie sich dagegen heftige Kritik anhören.