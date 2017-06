Schwimm-DM in Berlin

Erfolg für die SG Frankfurt bei der deutschen Schwimm-Meisterschaft in Berlin: Bei den Mixed-Staffeln belegt das Team den ersten Platz. Die Darmstädterin Reva Foos wird Zweite und auch Marco Koch ist trotz des verpassten Einzug ins Finale nicht unzufrieden.

Die Lagen-Mixed-Staffel der SG Frankfurt war am Samstag bei den deutschen Schwimm-Meisterschaften in Berlin nicht zu schlagen. Jan-Philip Glania, Lucas Matzerath, Luna Mertins und Irini-Georgia Nikoloudi holten sich in 3:57,68 Minuten den Meistertitel über 4x100 Meter. Die W98 Hannover (3:59,03) und die SG Neukölln (4:00,31) landeten auf den Plätzen zwei und drei.

Zweiter Rang für Foos - Koch verpasst Finale

Reva Foos stieg ebenfalls auf das Treppchen. Die Darmstädterin belegte über 100 Meter Freistil zusammen mit Anna Dietterle in 55,48 Sekunden den zweiten Rang. Den Meistertitel holte sich Nina Kost in 54,99 Sekunden.

Den Sprung ins Finale über 50 Meter Brust verpasste Weltmeister Marco Koch. Er nutzte den Wettbewerb allerdings auch primär, um zwischen dem 100-Meter-Rennen am Donnerstag und seiner Hauptstrecke, den 200 Metern, am Sonntag, im Rhythmus zu bleiben. "Es hat sich gut angefühlt, ich bin gut ins Gleiten gekommen", sagte Koch. "Das lässt auf die 200 Meter hoffen."