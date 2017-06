Schwimm-Meisterschaften in Berlin

Marco Koch hat zum Auftakt der deutschen Schwimm-Meisterschaften in Berlin seine erste Chance auf das WM-Ticket verpasst. Der Darmstädter belegte im Vorlauf auf seiner Nebenstrecke 100 Meter Brust nur den dritten Platz.

Kochs Zeit stoppte am Donnerstag nach 1:00,79 Minuten. Damit blieb er eine halbe Sekunde über der geforderten Vorlauf-Normzeit für die Weltmeisterschaften im kommenden Monat in Budapest. Dennoch erreichte er das Finale am Nachmittag.

"Das ging noch nicht so gut, es war hart. Ich hoffe, das wird bis Sonntag besser", sagte Koch mit Blick auf das Rennen auf seiner Paradestrecke. Doch auch über 200 Meter Brust muss der Olympia-Siebte ähnlich schnell schwimmen wie bei den Sommerspielen in Rio de Janeiro.

"Bodybuilder im Wasser"

Vor seinem ersten Start hatte sich Koch, der in der Vorbereitung anders als in der Vergangenheit verstärkt auf Krafttraining statt Wettkampfhärte gesetzt hat, unsicher über seine Form gezeigt. Er fühle sich "wie ein Bodybuilder im Wasser", sagte Koch, "ich habe noch nicht das richtige Gefühl."

Vorlaufsieger Fabian Schwingenschlögl aus Nürnberg (1:00,04) knackte unterdessen die Marke. Der Essener Poul Zellmann unterbot im Vorlauf über 400 Meter Freistil immerhin die deutlich abgeschwächte U23-Norm und darf sich weiter Hoffnungen auf eine WM-Nominierung auf dieser Strecke machen.

Frankfurterin Köhler über der WM-Norm

Die Frankfurterin Sarah Köhler blieb trotz Vorlaufbestzeit (4:10,24) klar über der WM-Norm über 400 Meter Freistil, auch der Olympia-Siebte Christian Diener aus Potsdam (54,77 Sekunden über 100 Meter Rücken) scheiterte an dieser Hürde.

Bundestrainer Henning Lambertz hatte als Konsequenz aus dem erneuten Olympia-Debakel die Normkriterien für den Saisonhöhepunkt deutlich verschärft und die Zeiten an Rang acht der letztjährigen Sommerspiele orientiert. Nachwuchshoffnungen mit Perspektive lässt Lambertz durch die U23-Norm ein Hintertürchen offen.