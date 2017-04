Es kracht gewaltig zwischen den Löwen Frankfurt und den Kassel Huskies. Vor dem vierten Halbfinalspiel der Playoff-Serie haben beide bei der Ligaleitung Beschwerde eingereicht. Der Auslöser: Ein Sex-Video eines Kasseler Spielers.

Es war eine Stunde vor Mitternacht, als am Dienstagabend aus einer stinknormalen Playoff-Serie zwischen Frankfurt und Kassel eine denkwürdige wurde. Als der Sport in der zweiten Deutschen Eishockey Liga (DEL2) in den Hintergrund trat. Als es nicht mehr um den dritten Sieg der Löwen im dritten Spiel ging, sondern um Dinge, die so pikant und schlüpfrig waren, dass es selbst manch hartgesottenem Eishockey-Profi die Sprache verschlug.

Die Geschichte dazu beginnt nicht auf dem Eis, sondern im Bett. Einige Monate ist das schon her, als der Kasseler Torhüter Markus Keller und seine Freundin das tun, was Freund und Freundin nunmal so tun in einem Bett. So weit, so normal. Mit einem kleinen Unterschied: Die beiden lassen sich dabei filmen.

Das an sich wäre nun auch noch nicht weiter dramatisch, wenn eben jene Filmaufnahmen nicht ins Internet gelangt und für jedermann einsehbar gewesen wären. Wie genau der pikante Streifen dorthin kam, ist nicht bekannt. Jedenfalls half es auch wenig, dass der Film mittlerweile wieder von der Plattform gelöscht wurde. Denn: Das Internet vergisst ja bekanntlich nichts. Erst recht keinen Porno.

Hallensprecher veräppelt Kassels Torhüter

Löwen-Hallensprecher Rüdiger Storch hat sich bei den Kassel Huskies unbeliebt gemacht. Bild © Rhode/Storch

Und so kam es, dass Frankfurter Fans auf Kopien und Screenshots gestoßen sind, die in ihrer Eindeutigkeit nicht hätten eindeutiger sein können. Es wurde getuschelt, getratscht, gelächelt. Auch der Hallensprecher der Löwen bekam das mit und machte es vor dem dritten Spiel am Dienstagabend zum Thema. Rüdiger Storch, bekannt für einen Humor, der oft Grenzen touchiert, stand mit dem Mikro auf dem Eis und begann die Aufstellung des Gegners zu verlesen.

Storch holte tief Luft und sagte dann bierernst: "Unser Werbepartner Orion präsentiert den Torwart der Huskies – Markus Keller." Dazu muss man zwei Sachen wissen. Erstens: Orion ist ein Vertreiber von Erotik-Artikeln. Darunter natürlich auch Pornos. Und zweitens: Orion ist tatsächlich Werbepartner der Löwen.

Den Kassler Trainer Rico Rossi jedenfalls brachte der Spruch derart in Rage, dass er sich selbst eine halbe Stunde später noch nicht beruhigt hatte. Rossi stapfte zur ersten Drittelpause quer über das Eis, um Storch an dessen Sprechertisch ordentlich die Leviten zu lesen. Der Kasseler Coach schimpfte, gestikulierte. Löwen-Sportdirektor Rich Chernomaz packte Rossi an dessen Schulter – womöglich wären sich Rossi und Storch an diesem Abend sonst noch nähergekommen.

Klagen auf beiden Seiten

Nun aber zu jener Stunde vor Mitternacht, die diese Playoff-Serie endgültig veränderte, weil sie das Thema aus der lauwarmen Schmuddelecke ins heiße Rampenlicht stieß. In Rico Rossi brodelte es nämlich auch auf der offiziellen Pressekonferenz noch. Eine Aktion, wie die von Hallensprecher Storch, habe er in seiner gesamten Eishockey-Karriere noch nicht erlebt. Das sei unmenschlich und eine Schande, wetterte Rossi und verlangte eine offizielle Entschuldigung. Die bekam er prompt von seinem Trainerkollegen Paul Gardner, der in dem kleinen, engen Presseraum direkt neben ihm saß.

Doch damit nicht genug: Wie der hr-sport erfahren hat, haben die Huskies bei der Ligaleitung der DEL2 bereits offiziell Beschwerde gegen Hallensprecher Storch eingereicht, weil dieser "eine Privatsache zur öffentlichen Angelegenheit" gemacht habe – wie es in der Protestnote heißt. Und die Löwen? Die wiederum haben ebenfalls Beschwerde eingereicht, und zwar gegen Kassels Trainer Rossi wegen "Beleidigung und versuchten tätlichen Angriffs". In beiden Fällen beginnen nun Ermittlungsverfahren.

Und so nimmt die Serie der beiden Rivalen vor dem vierten – und vielleicht schon entscheidenden – Spiel am Freitagabend in Kassel noch einmal unerwartet Fahrt auf. Im Eishockey gefällt man sich gerne darin, auch mal ein wenig schmutzig zu sein. Nur war das bislang immer irgendwie anders gemeint.

Weitere Informationen Nach dem Sieg vom Dienstag führen die Löwen Frankfurt im Playoff-Halbfinale der DEL2 mit 3:0 Spielen gegen Kassel. Die Huskies müssen am Freitag vor eigenem Anhang gewinnen, um in der Best-of-Seven-Serie weiter eine Minimalchance auf das Erreichen der Finalserie zu wahren. Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr1, 5.4.2017, 12.35 Uhr