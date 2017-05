Grandiose Leistung von Siebenkämpferin Carolin Schäfer: Die Athletin aus Bad Wildungen wurde am Sonntag beim Meeting in Götzis Zweite und verbesserte ihre persönliche Bestleistung deutlich. Auch die Frankfurterin Claudia Salman-Rath präsentierte sich stark.

Carolin Schäfer sackte nach ihrem Wahnsinns-Wettkampf völlig entkräftet zusammen, die 25-Jährige hatte einfach alles aus sich herausgeholt. Und am Ende ist die Nordhessin beim Mehrkampf-Meeting im österreichischen Götzis mit einer Top-Leistung in die absolute Weltspitze im Siebenkampf gestürmt.

"Einfach grandios, damit hat wohl keiner gerechnet. Das muss ich erst einmal sacken lassen", sagte Schäfer, nachdem sie ihre bisherige Bestleistung um 279 Zähler auf starke 6.836 Punkte verbessert hatte. Die 25-Jährige musste sich am Ende bei dem Traditionsmeeting nur der erst 22 Jahre alten Olympiasiegerin Nafissatou Thiam (7.013) geschlagen geben. Die Belgierin knackte als erst vierte Frau der Geschichte die magische 7.000-Punkte-Marke und verfehlte den Europarekord der Schwedin Carolina Klüft nur um 19 Zähler.

Auch Rath mit neuer Bestleistung

Schäfer liegt nach ihrer Gala-Vorstellung nun auf Rang fünf der ewigen deutschen Bestenliste und gehört nach den Rücktritten von London-Olympiasiegerin und Weltmeisterin Jessica Ennis-Hill (Großbritannien) sowie Brianne Theisen-Eaton (Kanada) nun auch zu den Favoritinnen auf eine Medaille bei den Weltmeisterschaften in London (4. bis 13. August). "In London ist mit mir zu rechnen. Ich kann noch zulegen", sagte Schäfer. Im Sog der Olympia-Fünften knackte auch Claudia Salman-Rath (Frankfurt) mit neuer Bestleistung von 6.580 Punkten als Fünfte die geforderte Norm (6.200) für die Titelkämpfe in London.

Schäfer legte in Götzis einen Siebenkampf wie im Traum hin, gleich in vier Einzeldisziplinen war sie so gut wie nie zuvor. Ihr Selbstvertrauen wurde immer größer. "Mir fehlen die Worte. Manchmal läuft's einfach. Ein Wahnsinns-Mehrkampf", hatte Schäfer schon nach dem ersten Tag gesagt. Nur im Weitsprung leistete sie sich am zweiten Tag einen kleinen Wackler, als ihre ersten beiden Sprünge ungültig waren. Doch auch die Drucksituation, im letzten Durchgang liefern zu müssen, meisterte Schäfer mit 6,57 m mehr als eindrucksvoll.