Nach guten Leistungen am Vormittag folgt für Siebenkämpferin Carolin Schäfer eine überragende Abendsession. Mit Bestleistung im Kugelstoßen und starken 200 Metern übernachtet die Frankfurterin auf Platz eins.

Die Abend-Session im Olympiastadion in London begann für Carolin Schäfer mit einem Paukenschlag. Gleich im ersten Versuch stieß sie die Kugel auf 14,84 Meter, was eine neue persönliche Bestleistung für die Frankfurterin bedeutet. In der Vorbereitung hatte sie sich Tipps vom Trainer von David Storl geholt – dem deutschen Doppel-Weltmeister im Kugelstoßen – und die fruchteten offensichtlich.

Claudia Salman-Rath dagegen kam nicht über 12,84 Meter hinaus und blieb damit über einen Meter unter ihrer Bestleistung. Das bedeutet einen schweren Dämpfer für die in Darmstadt wohnende Siebenkämpferin, die wie Carolin Schäfer mit Medaillenchancen nach London gereist ist. Gold-Favoritin Nafissatou Thiam aus Belgien stieß am weitesten – die Kugel landete bei 15,17 Metern.

Schäfer zieht mit starken 200 Metern an Favoritin Thiam vorbei

Damit führte Thiam nach dem Kugelstoßen in der Gesamtwertung und trat die 200 Meter mit der dies kennzeichnenden grünen Startnummer an. Doch mit einer Zeit von 24,57 Sekunden konnte sie ihren Platz eins am ersten Tag nicht halten. Carolin Schäfer lief zwei Läufe später starke 23,58 Sekunden und zog damit in der Punktwertung an Thiam vorbei. "Momentan kann ich mir echt das Strahlen erlauben", sagte sie danach im Ziel der ARD. "Es ist ein schönes Gefühl hier zu sein, und die Atmosphäre im Stadion ist wirklich toll."

Die zweite Hessische Siebenkämpferin Salman-Rath kam auf ein 200-Meter-Ergebnis von 23.92 Sekunden. In der Gesamtwertung liegt sie nach Tag eins auf Platz dreizehn. "Der Tag heute war nicht so zufriedenstellend. Aber morgen kommt mein stärkerer Tag", sagte sie im ARD-Interview und meint damit vor allem den Weitsprung, in dem sie auch im Einzel noch antreten wird.

Schnelle Hürdenzeiten am Morgen

Der erste Siebenkampftag hatte am Morgen für beide Hessinnen mit guten Leistungen im Hürdenlauf begonnen. Salman-Rath lief mit 13,52 Sekunden nah an ihre Saisonbestleistung ran. Die drittbeste Gesamt-Zeit lief Carolin Schäfer. Als Nummer zwei zur Weltmeisterschaft angereist, ließ sie sich beim Start in diesen Siebenkampf den Druck nicht anmerken. Die gebürtige Bad Wildungerin sprintete mit 13,09 Sekunden fast Bestleistung über die 100 Meter Hürden.

Schäfer und Rath bestätigen beim Hochsprung ihre Form

Beim anschließenden Hochsprung setzte zeitweise Regen ein und sorgte für erschwerte Bedingungen im Olympiastadion. Salman-Rath kam bis zu einer Höhe von 1.74 Metern fehlerlos durch den Wettkampf. Dann war jedoch Schluss für die Athletin der LG Eintracht-Frankfurt, die erst seit knapp einem halben Jahr von Weitsprungbundestrainer Ulli Knapp trainiert wird und dafür öfter mal ins Saarland fährt. Mit der erreichten Höhe konnte Rath aber durchaus zufrieden sein – höher ist sie in diesem Jahr noch nicht gesprungen.

Ihre ehemalige Trainingskollegin Schäfer leistete sich mehr Fehler beim Hochsprung. Für sie war es ein Wettkampf der zweiten Versuche – drei Mal übersprang die Frankfurterin die Latte erst im zweiten Durchgang. Ihr vorher ausgegebenes Minimalziel von 1.83 Metern konnte sie dennoch locker erreichen und packte sogar noch eins oben drauf: Mit 1.86 Metern bestätigte sie ihre aktuelle Bestleistung.

Nach elf Stunden Wettkampf (ausgenommen einer Pause am Mittag) endet Tag eins für die hessischen Siebenkämpferinnen. Obwohl Carolin Schäfer nach Tag eins zufrieden schlafen gehen kann, wird Gold-Konkurrentin Thiam ihr den zweiten Siebenkampftag nicht leicht machen. Der Kampf um Gold geht weiter.