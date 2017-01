Skispringer Stephan Leyhe ist in bestechender Form. Nur eine Woche vor dem Heimspiel in Nordhessen gewann der Willinger beim Weltcup-Springen im polnischen Zakopane die Qualifikation.

Skispringer Stephan Leyhe hat überraschend die Qualifikation für den Weltcup im polnischen Zakopane gewonnen. Der 25-Jährige aus Willingen flog am Freitag auf 131,0 Meter und setzte sich vor den Slowenen Jernej Damjan und Peter Prevc durch.

Starke DSV-Adler

Weitere Informationen Leyhe im heimspiel! Stephan Leyhe hat sich in diesem Winter in die Skisprung-Elite vorgekämpft. Über seine jüngsten Erfolge und seine Aussichten für den Weltcup in Willingen spricht der Nordhesse am Montag ab 22.45 Uhr im heimspiel! des hr-fernsehens. Ende der weiteren Informationen

Im Wettkampf am Sonntag (16 Uhr) sind somit alle fünf DSV-Adler dabei. Andreas Wellinger (Ruhpolding) und Karl Geiger (Oberstdorf) belegten die Ränge fünf und sechs, Markus Eisenbichler (Siegsdorf) und Richard Freitag (Aue) waren dank ihrer Platzierung im Gesamtweltcup automatisch qualifiziert.

Leyhe ist nach Eisenbichler (Garmisch-Partenkirchen), Wellinger (Bischofshofen) und Freitag (Wisla) bereits der vierte DSV-Adler, der innerhalb von drei Wochen eine Qualifikation für sich entschied.

Pause für Freund

Nicht in Zakopane am Start ist neben Weltmeister Severin Freund (Rastbüchl), dessen Comeback für den Heim-Weltcup in Willingen vom 27. bis 30. Januar geplant ist, auch der Weltcup-Vierte Stefan Kraft. Der Österreicher pausiert wegen einer Nebenhöhlen-Entzündung.

Rückkehrer Gregor Schlierenzauer erreichte mit 124,0 Meter als Neunter ebenfalls problemlos den Wettkampf. Am Samstag (16 Uhr) findet in Zakopane zunächst ein Teamspringen statt.