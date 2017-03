Bei der Vermittlung von Sponsoren für den Behindertensport wird offenbar Geld abgezwackt. In der Kritik steht eine Vermittlungsfirma. Der Vorwurf: Geldmacherei auf dem Rücken von Wehrlosen.

In Willingen beginnen am Montag die Special Olympics. Rund um die nationalen Winterspiele für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung gibt es jedoch große Unruhe. Bei der Akquise von Sponsorengeldern soll sich eine Vermittlungsfirma bereichert haben. Nach Informationen der "ARD-Radio-Recherche-Sport" sind fast zwei Drittel der finanziellen Zuwendungen nicht bei den Sportlern angekommen.

Hessen ist auf Sponsoren angewiesen

Da viele der Gehandicapten im Durchschnitt gerade einmal 230 Euro im Monat verdienen, sei schon die eine oder andere Teilnahme gescheitert, sagte Lothar Simon gegenüber der ARD. "Es geht hier um Menschen, die nicht für sich alleine stehen können. Wenn das dann eine Firma nutzt, um richtig Reibach zu machen, dann passt das moralisch und ethisch nicht zusammen", so der 1. Vorsitzende für den Verein Sport und Gesundheit in Wiesbaden.

Hessen ist neben Baden-Württemberg und Hamburg einer von drei Special-Olympics-Landesverbänden, der davon direkt betroffen ist. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern wird der hessische Verband nicht dauerhaft durch öffentliche Gelder unterstützt und ist deshalb besonders auf Sponsoren, die von der Vermittlungsfirma mit dem Namen Metatop vermittelt werden, angewiesen. Die Firma wirbt per Telefonakquise bei Unternehmen Sponsorengelder ein.

Nach Recherchen der ARD-Reporter flossen dabei jahrelang aber nur etwas mehr als ein Drittel der Beträge tatsächlich an die Landesverbände – der Rest verblieb bei der Firma Metatop. So landeten dort jahrelang Summen in unbekannter Höhe. Die Sponsoren erfuhren weder durch die Vermittlungsfirma noch durch die Special Olympics-Landesverbände, dass das meiste Geld gar nicht im Behindertensport ankommt.

Um jeden Euro froh

Auf ARD-Anfrage wollten oder konnten weder die drei betreffenden Landesverbände noch die Firma Metatop die Details aufklären. Erst auf wiederholte Nachfrage bestätigte der Präsident des Special Olympics-Landesverbandes Baden-Württemberg, Harald Denecken, stellvertretend auch für den Landesverband Hessen, dass die in Frage stehende Verteilung der Gelder seit Jahren mit der Firma Metatop vertraglich vereinbart war.

Aufgrund fehlender institutioneller Förderung und weitgehend ehrenamtlichen Strukturen sei man auf professionelle Unterstützung von außen angewiesen gewesen, so Denecken. "Mag seinn dass man bessere Verträge abschließen kann. Aber wenn man finanziell mit dem Rücken zur Wand steht, dann ist man um jeden Euro froh, der da kommt."

Metatop wehrt sich

Monatlich habe Metatop dem Special Olympics-Landesverband Baden-Württemberg "zwischen 8.000 und 10.000 Euro" überwiesen. In einer ähnlichen Höhe auch in Hessen. Hier sollen die über Metatop eingeworbenen Sponsorengelder einen Anteil von knapp 30 Prozent des Jahresetats von gut 400.000 Euro ausmachen.

Die beschuldigte Firma, die die Vorwürfe als "Beleidigung" empfindet, wehrt sich mit dem Argument, dass es sich bei den eingetriebenen Beträgen nicht um Spenden, sondern um Sponsoring handele. "Die Unternehmen erwerben das Recht […], sich [...] als offizieller Sponsor zu präsentieren. Wir erhalten einen prozentualen Anteil an den vermittelten Sponsoring-Beträgen", heißt es in einer StellungnahmeDie Unternehmen bekommen eine Sponsorenurkunde, mit der sie ihr soziales Engagement imagewirksam auf ihrer Homepage präsentieren können.

Entsetzen in Waldeck

Deutliche Kritik kommt vom führenden Deutschen Fundraising Verband. Dessen Geschäftsführer Arne Peper bezeichnet die Verteilung der Sponsorengelder in den vorliegenden Fällen als "sehr problematisch" und "nicht nachvollziehbar". Nach den ethischen Richtlinien des Verbandes sollte der Anteil, den eine Vermittlungsagentur für sämtliche Dienstleistungen für sich behält, 25 Prozent nicht überschreiten.

Damit konfrontiert reagieren die entsprechenden Sponsoren überrascht bis entsetzt. Sie waren davon ausgegangen, dass ein Großteil ihrer Gelder bei den Behindertensportler angekommen ist. "Die haben mir gesagt, das ist für einen Sportler, der dadurch an einem Sportevent teilnehmen kann", so Pensions-Besitzer Helge Franz aus Waldeck (Frankenberg), der 200 Euro überwiesen hatte. "Das ist unfassbar, das gerade auf dem Rücken der behinderten Sportler so etwas auszutragen und sich zu bereichern. Das finde ich schon ein starkes Stück."

Innerhalb der Special Olympics-Bewegung gibt es bereits erste Konsequenzen infolge der ARD-Recherche. Diese förderte auch zutage, dass in Österreich gegen Metatop staatsanwaltlich ermittelt wird. Der deutsche Dachverband Special Olympics Deutschland (SOD) untersucht nun laut seinem Geschäftsführer Sven Albrecht die Zusammenarbeit der Landesverbände in Baden-Württemberg, Hamburg und Hessen mit der Firma. Man habe das Thema "Ethik" mit den Landesverbänden nicht ausreichend diskutiert und wolle dies nun ausbauen, sagt Albrecht selbstkritisch. Darüber hinaus werde man festgelegte Standards bei der Finanzakquise einführen.