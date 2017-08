Dem Schönecker Leichtathletik-Manager Alexander Hempel droht nach dem Wirbel um mutmaßliche "Sportsklaven" der Lizenzentzug. Auch die Macher des Frankfurt Marathons gehen auf Distanz. Nur in Schöneck ist alles wie immer.

Die Idylle in Schöneck erwacht nur langsam. Keine Fußgänger. Keine Autos. Die kleine Sackgasse am Rande des Dorfes ist am frühen Vormittag wie leergefegt. Dabei gebe es doch so viel zu diskutieren, über dieses eine Haus in dieser einen Straße. Über dieses Haus, das am Abend zuvor in den Mittelpunkt einer ARD-Doku rückte. Dort, so die Vorwürfe, lebten mehrere afrikanische Langestreckenläufer unter menschenunwürdigen Bedingungen. Viele auf engem Raum. Keine separate Toilette. In dem Film wird Athletenbetreuer Alexander Hempel dafür verantwortlich gemacht. Er soll seine Läufer dort untergebracht und ihnen außerdem Gagen vorenthalten haben. Aber im Dorf? Kaum Aufruhr.

Ein Nachbar schleppt eine Gießkanne zum Blumenbeet. Natürlich habe er die Doku gesehen, natürlich habe er dazu eine Meinung. "Aber was soll ich hier groß sagen? Solange mir es gut geht und es mich nicht stört, ist das für mich okay." Er winkt ab, geht zurück ins Haus. Die Straße ist wieder leer.

Laternenfest ist wichtiger

Viele in Schöneck kennen das Haus mit den vielen Kenianern. Viele in Schöneck kennen Hempel. Aber die wenigsten scheinen gewusst zu haben, was dort genau passiert. Auch Bürgermeisterin Cornelia Rück (SPD) reagiert nicht. Sie habe keine Zeit für eine Stellungnahme, heißt es aus dem Rathaus. Man müsse sich um das heute beginnende Laternenfest kümmern.

Als Monika Kohl das hört, schüttelt sie den Kopf. Kohl wohnt schräg gegenüber, sie hat in den vergangenen Jahren viel mitbekommen. "Das ist abartig und kriminell", sagt sie. Schon in der Doku hatte sie sich zu Wort gemeldet. "Fünf Leute haben mich deshalb heute Morgen angerufen und gesagt: Wow. Du hast Mut."

Hempel bestreitet Vorwürfe

Weitere Informationen Sport-Doku im Ersten Einen Tag vor Beginn der Leichtathletik Weltmeisterschaften in London zeigte das Erste am Donnerstagabend die Dokumentation "Der Lauf ums große Geld – wie Afrikas Sporthelden verkauft werden" . Ende der weiteren Informationen

Manager Hempel war trotz mehrfacher Anfrage am Freitag für den hr-sport nicht zu erreichen. Telefonisch hatte er gegenüber den Machern der Doku sämtliche Vorwürfe abgestritten. Doch während in Schöneck das Leben fast so voranschreitet, als sei nichts passiert, reagiert die Leichtathletik-Szene prompt.

Einer der ersten, der sich am Tag nach der Enthüllung zu Wort meldet, ist Jo Schindler. Der Renndirektor des Frankfurt Marathons hatte jahrelang mit Hempel zusammengearbeitet. Hempels Athleten gingen in Frankfurt an den Start, dafür zahlte der Veranstalter Antrittsprämien. Man habe Hempel zu einer Erklärung aufgefordert, sagte Schindler dem hr-sport: "Wenn die Vorwürfe stimmen, ist es sonnenklar, dass wir nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten werden."

Verband leitet Ermittlungen ein

Auch der Deutsche Leichtathletik-Verband will nun umgehend Ermittlungen gegen Hempel einleiten und prüft einen Entzug seiner Managerlizenz. "Die Würde des Athleten steht an oberster Stelle", sagte Präsident Clemens Prokop dem hr-sport. "Ich hätte nie gedacht, dass es so etwas gibt." Auch der Internationale Leichtathletik-Verband IAAF könnte reagieren.

Insider berichten, der Markt, der sich um meist aus Armut stammende afrikanische Läufer entwickelt habe, sei knallhart. Athleten werden in dubiosen Aktionen aus Afrika nach Europa geholt, werden bei zahlreichen Rennen angemeldet und weiterverkauft. Die Athleten selbst sehen dahin die vielleicht einzige Chance, der Armut in ihrer Heimat zu entfliehen. An ihre Wohnverhältnisse in Europa haben sie geringe Ansprüche. Sie machen fast alles mit.

Hempel-Geschäft am Ende?

In der Szene geht man davon aus, dass die meisten Veranstalter nun einen großen Bogen um Alexander Hempel machen werden. In der Vergangenheit habe der ohnehin nicht mehr die Topathleten an Land gezogen. "Sein Geschäft ist unter diesen Umständen schwer aufrecht zu erhalten", meint Christoph Kopp, Sportlicher Leiter des Frankfurt Marathons. Was dann mit dem kleinen Haus in der kleinen Straße passiert, ist unklar. Aber die Idylle in Schöneck hat das ja ohnehin nicht wirklich gestört.

