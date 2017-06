Die internationale Reitelite ist an diesem Wochenende in Wiesbaden zu Gast. Mit dabei ist Vorjahressieger Patrick Stühlemeyer, der sich erneut viel vorgenommen hat. Der hr überträgt das Turnier.

Das Pfingstwochenende steht in Wiesbaden stets im Zeichen des Reitsports. Auch in diesem Jahr trifft sich die internationale Reitsportelite in der hessischen Landeshauptstadt. So will Springreiter Patrick Stühlmeyer aus Osnabrück seinen Vorjahreserfolg wiederholen. Konkurrenz bekommt der 27 Jahre alte Championatsreiter jedoch reichlich.

Weitere Informationen Pfingstturnier live im hr-fernsehen Das hr-fernsehen berichtet am Pfingstmontag von 17 Uhr an in einem "heimspiel! extra" live vom "Großen Preis von Wiesbaden" aus dem Biebricher Schlosspark. Reitsport-Experte Carsten Sostmeier kommentiert, Volker Hirth moderiert die Sendung. Ende der weiteren Informationen

Meredith Michaels-Beerbaum (Thedinghausen) und Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) haben sich für das Turnier an diesem Wochenende genauso angekündigt wie die Niederländer Gert Jan Bruggink und Jeroen Dubbelddam. Der Höhepunkt für die Springreiter ist der Große Preis am Montagnachmittag. Insgesamt werden bei dem Turnier rund 400.000 Euro an Preisgeldern ausgeschüttet.

Werth erneut Favoritin

In der Dressur wird Isabell Werth als Dauersiegerin des Turniers in der Grand Prix Kür als haushohe Favoritin an den Start gehen. "Ich werde Don Johnson mitbringen", kündigte sie an. Sie hatte im vergangenen Jahr bei dem Pfingstturnier zum zwölften Mal den Special gewonnen. In der Kür hat sie bislang sechs Mal gesiegt, und das auf sechs verschiedenen Pferden.

Konkurrenz bekommt sie unter anderem von dem Bad Homburger Mannschafts-Olympiasieger Sönke Rothenberger, der seinen altbewährten Favourit vorstellen wird. Das Starterfeld in der Dressur leidet ein wenig unter den deutschen Meisterschaften, die am darauffolgenden Wochenende in Balve anstehen.

Balve im Hinterkopf

Um die Kräfte der Pferde zu schonen, haben einige Reiter auf den Start in Wiesbaden verzichtet. "Ohne Balve hätte ich auch sicherlich noch ein zweites Grand-Prix-Pferd mit nach Wiesbaden gebracht", sagte die mehrfache Olympiasiegerin und Weltmeisterin Werth.