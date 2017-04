Lisa Mayer vom Sprintteam Wetzlar hat bei den World Relays auf den Bahamas mit der 4x100-Meter-Staffel überraschend die Goldmedaille gewonnen.

Die deutsche Mannschaft mit Mayer, Alexandra Burghardt (MTG Mannheim), Tatjana Pinto (LC Paderborn) und Rebekka Haase (LV 90 Erzgebirge) setzte sich am Sonntag in 42,84 Sekunden unter anderem gegen die favorisierten Quartette aus Jamaika und den USA durch. Bereits am Samstag hatte Mayer vom Sprintteam Wetzlar mit der 4x200-Meter-Staffel Silber gewonnen.

"Es war wirklich unglaublich. Dass wir jetzt schon zu so einem frühen Zeitpunkt so gut in Schuss sind und das so bravourös gemeistert haben, ist echt cool", sagte Mayer dem hr-sport. "Wir hatten uns im Vorfeld vielleicht Medaillenchancen ausgerechnet, aber mit Sicherheit nicht Gold und Silber. Das ist echt Wahnsinn und gibt ganz viel Selbstvertrauen für die Sommer-Saison. "

Top-Nationen distanziert

Unglaublich, ich bin sprachlos", sagte Pinto, während es sich für Haase "wie ein Traum anfühlte". Dabei waren die deutschen Sprinterinnen nicht einmal in Bestbesetzung angetreten. Toptalent Gina Lückenkemper aus Dortmund fehlte wegen einer Erkältung.

Die amerikanische Startläuferin Tianna Bartoletta war bereits in der ersten Kurve gestürzt. Jamaika kam in 42,95 Sekunden hinter Deutschland ins Ziel. China wurde in 43,11 Sekunden Dritter vor den Europameisterinnen aus den Niederlanden mit 200-Meter-Weltmeisterin Dafne Schippers.