Gold bei den inoffiziellen Weltmeisterschaften hat sie bereits in der Tasche, jetzt will Lisa Mayer auch bei der "richtigen" Leichtathletik-WM in London abräumen. Die Wetzlarerin zeigt sich in glänzender Frühform.

Das Laufjahr 2017 steht praktisch noch in den Startlöchern, und doch hat Lisa Mayer schon einige Ausrufezeichen gesetzt: erst die persönliche Bestleistung über 60 Meter bei den Deutschen Hallen-Meisterschaften in Leipzig (7,18 Sekunden), dann ein starker fünfter Platz bei der Hallen-EM in Belgrad. Und zuletzt toppte die Mittelhessin das Ganze mit der Goldmedaille bei den World Relays auf den Bahamas, als sie mit der deutschen 4x100-Meter-Staffel unter anderem Jamaika hinter sich ließ.

Einen besseren Start ins WM-Jahr hätte sich Mayer kaum wünschen können, auch wenn sie im hr-heimspiel! einschränkte: "Die Staffel-WM auf den Bahamas war ja nur die inoffizielle WM. Die Saison hat noch nicht richtig begonnen." Doch als Indikator für die weiteren Wettkämpfe können sich Gold und Silber (4x200-Meter-Staffel) ganz gut sehen lassen. Das konnte auch die Leichtathletin vom Sprintteam Wetzlar nicht leugnen: "Dass wir uns gegen die schnellsten Staffeln der Welt durchsetzen konnten, gibt ganz viel Selbstvertrauen für die kommenden Monate."

Die "richtige" WM am Horizont

Mayer, die am Dienstag ihren 21. Geburtstag feiert, hat in diesem Jahr noch viel vor. Insbesondere die Leichtathletik-Weltmeisterschaften hat sich die Hessin fett im Kalender angestrichen. Im Olympiastadion von London will Mayer im August erneut an Edelmetall knabbern. Mit Kampfansagen hält sie sich allerdings zurück. "Wir hoffen, dass wir in London bei den richtigen Weltmeisterschaften überraschen können", so Mayer.

Die deutsche Staffel will dann vor allem mit mannschaftlicher Geschlossenheit punkten. "Wir sind ein unglaublich gutes Team, das sich super versteht", antwortete Mayer auf die Frage nach dem Geheimnis des Erfolgs. Und Mayer selbst? Befindet sich noch am Anfang einer vielversprechenden Karriere, für die sie sich keine Limits setzen will: "Ich hoffe einfach, dass ich verletzungsfrei bleibe und mich so weiterentwickle, dass ich weiter Leistungssprünge mache. Wo man irgendwann herauskommt, wird sich zeigen."