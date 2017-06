zum Artikel Leichtathletik : Schäfer feiert Sieg in Ratingen

Siebenkämpferin Carolin Schäfer zeigt sich wenige Wochen vor den Weltmeisterschaften in London in Topform. Die 25-Jährige dominierte den Siebenkampf in Ratingen an beiden Tagen und sicherte sich am Sonntag deutlich den Sieg. [mehr]