Pech für Gesa Krause bei der Leichtathletik-WM in London: Die Frankfurterin wurde beim 3.000-Meter-Hindernis-Finale von einer Konkurrentin zu Fall gebracht. Trotzdem kämpfte sie sich unter Schmerzen ins Ziel.

Nach dem Wettkampf war Gesa Krause den Tränen nahe: "Ich habe ein Jahr lang hierfür trainiert", sagte die Frankfurterin nach einem chaotischen Rennen. Einem Rennen, in dem die Europameisterin zur tragischen Figur wurde.

Denn Beatrice Chepkoech (Kenia), die schon in der zweiten Runde am Wassergraben vorbeigerannt war und wieder umdrehen musste, stolperte an einem Hindernis direkt vor Krause. Die 25-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und fiel ebenfalls. Am Boden liegend bekam sie noch einen Tritt auf den Knöchel und einen Schlag gegen den Kopf ab.

Krause beißt die Zähne zusammen

Das Rennen um den Titel, den sich überraschend die US-Amerikanerin Emma Coburn (9:02,58 Minuten) holte, war damit für Krause vorbei. Doch sie gab nicht auf. Mit zunächst unrundem Laufstil kämpfte sich Krause zurück ins Rennen und landete am Ende in 9:23,87 Minuten auf Rang neun. "Den ersten Kilometer nach dem Sturz war ich ganz schön benommen", gab Krause zu.

"Es ist schwer, das in Worte zu fassen. Ich habe mich vorne gesehen. Das ist bitter, wenn man nicht eingreifen kann. Deshalb bin ich gerade auch den Tränen sehr nah."Aber im Hindernislauf könne das passieren, so Krause. Nun wolle sie sich ganz auf die letzten Rennen der Saison konzentrieren: "Nach einem Tiefschlag kommt auch wieder ein Hoch."