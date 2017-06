Spannend, spannender, Darts: Bei der Team-WM in Frankfurt ist die Welt an diesem Wochenende eine Scheibe. Ein Hauptakteur der riesigen Pfeile-Party kommt aus Hessen: der Idsteiner Max Hopp.

Acht Millimeter. So breit, oder besser gesagt so schmal, ist das Doppel-Zehn-Feld auf der Dartscheibe, das Martin Schindler unbedingt treffen muss. Zusammen mit dem gebürtigen Idsteiner Max Hopp tritt der gerade einmal 20-Jährige beim World Cup of Darts, der Team-WM des immer populärer werdenden Pfeilesports, in der Frankfurter Eissporthalle an. Und nun, zum Ende einer Nervenschlacht gegen Nordirland, muss Schindler ein Feld treffen, das in diesem Moment kaum größer erscheint als die Fläche eines Zahnstochers.

Doch der Strausberger, dessen Darts-Karriere vor drei Jahren begonnen hatte, hält dem Druck stand. Schindler trifft und entscheidet damit ein packendes Erstrunden-Match zugunsten des Außenseiters Deutschland. Die Partie, die im Modus "Best-of-nine-Legs" ausgetragen wird, endet 5:4. Als Schindler sich auf der Bühne umdreht, jubeln ihm tausende Fans frenetisch entgegen. Die Freude über den Einzug des deutschen Teams in die Runde der besten 16 ist riesig.

Nordirland lässt Matchdart liegen

Dabei hatte es zwischenzeitlich nicht unbedingt nach einem Erfolg ausgesehen. Die hochfavorisierten und an Nummer sechs gesetzten Nordiren haben in Person von Daryl Gurney ebenfalls einen Matchdart, lassen diese Chance aber ungenutzt. Es ist der Moment, in dem das Momentum kippt und Hopp und Schindler ihre anfängliche Nervosität vollends ablegen. Und es ist der Moment, in dem die traditionell ideenreich verkleideten Darts-Fans ihre Idole zum Sieg tragen.

Männer und Frauen in Wikinger-, Panzerknacker- oder Flamingokostümen stimmen wiederholt "Deutschland, Deutschland"-Gesänge an. Wo sonst die Eishockey-Cracks der Löwen Frankfurt auf Puck- und Punktejagd gehen, herrscht nun eine faszinierende Darts-Stimmung. Hat irgendjemand Sommerpause gesagt?

Schwarz-rot-goldene Darts-Party

Vor der Bühne sitzen die Fans auf Bierzeltgarnituren und bewahren so den ursprünglichen Kneipen-Charakter, der diesem mittlerweile stark professionalisierten Sport nach wie vor anhängt. Schon weit vor dem Deutschland-Spiel besingen sie ihr Team, was die Siege der Mannschaften aus Kanada, Brasilien oder Österreich mit Publikumsliebling Mensur Suljović wie ein Vorprogramm erscheinen lässt. Einziger Makel: Nahezu jeder Wurf der Nordiren wird gnadenlos ausgepfiffen. Das ist unsportlich, lässt sich aber nicht verbieten.

Das Hauptprogramm endet mit dem deutschen Erfolg, obwohl die Superstars aus England und den Niederlanden ihre Erstrunden-Duelle anschließend erst noch gewinnen müssen. Den Sieg von Hopp und Schindler, da ist sich jeder sicher, kann nichts mehr toppen. Schindler wirft die Flights – die "Flügel" seiner Pfeile – als Souvenir in die Fan-Meute.

Nächste Hürde Brasilien

Hopp schreibt hinterher auf seiner Facebook-Seite : "Es war der WAHNSINN!! Danke euch für die geile Stimmung in Frankfurt! Bitte das gleiche nochmal, wenn Martin Schindler und ich am Samstag um 21 Uhr in Runde zwei gegen Brasilien antreten!" In dieses Match gehen die beiden Deutschen sogar leicht favorisiert. Und wenn das nicht hilft, lassen sie sich einfach wieder von der einzigartigen Stimmung in der Frankfurter Eissporthalle tragen.